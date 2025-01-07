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بايدن يزور نيو أورلينز لتكريم ضحايا هجوم رأس السنة

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زار الرئيس الأميركي جو بايدن برفقة زوجته جيل الإثنين مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا (جنوب) لتكريم ضحايا عملية الدهس التي وقعت ليلة رأس السنة وأوقعت 14 قتيلا.

وتوقف الزوجان لبرهة في شارع بوربون في الموقع الذي دهس فيه شمس الدين جبّار بشاحنته حشدا من المارة كانوا يحتفلون بعيد رأس السنة وسط الشارع المزدحم بالحانات والمطاعم. 

وأقام السكّان في هذا الموقع نصبا تذكاريا مرتجلا لتكريم الضحايا امتلأ بالزهور والشموع وبصور الضحايا، وقد وقف بايدن وزوجته دقيقة صمت أمامه بعد أن وضعت جيل إكليلا من الزهر بينما رسم زوجها إشارة الصليب ثم غادرا سويا.

بعدها، توجّه الزوجان إلى كاتدرائية سينت لويس في نيو أورلينز للمشاركة في صلاة عن أرواح الضحايا.

وأمر بايدن الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين بتخصيص “موارد فدرالية إضافية لمساعدة نيو أورلينز على الاستعداد لأحداث مستقبلية كبرى”، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية التي أقلّتهم إلى لويزيانا. 

وأوضحت أنّ في مقدّم هذه الأحداث كرنفال المدينة الشهير الذي ينتهي في 4 آذار/مارس، ونهائي السوبر بول، المباراة النهائية في بطولة كرة القدم الأميركية والتي تحظى بمتابعة كبيرة وستجري في 9 شباط/فبراير.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنّه يتعامل مع هذا الهجوم على أنّه “عمل إرهابي”، مشيرا إلى أنّه عثر في شاحنة جبّار على راية لتنظيم الدولة الإسلامية وأنّ المهاجم بايع تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

دك/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية