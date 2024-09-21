بايدن يستضيف زعماء الهند وأستراليا واليابان في دارته بويلمنغتون

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استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن السبت في دارته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير قادة اليابان وأستراليا والهند الأعضاء في تحالف “كواد”، للتباحث في التحديات المتّصلة بتعاظم قوة الصين ونفوذها.

وعقد بايدن الذي تنتهي ولايته الرئاسية في كانون الثاني/يناير المقبل، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، غداة لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وفي حين لم يسمح لوسائل الإعلام بتغطية الاجتماعات، أصدر البيت الأبيض بيانات بشأن الملفات التي تم التطرّق إليها، وفي مقدّمها ملف الصين.

وفق بيانات الرئاسة الأميركية، بحث بايدن مع رئيسي وزراء أستراليا واليابان في “الهواجس المشتركة المتّصلة بسلوك الصين الاستبدادي والمزعزع للاستقرار، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي”.

وأعرب القادة عن دعمهم “للحفاظ على السلام والاستقرار في مشيق تايوان”، في إشارة إلى توترات تهز الجزيرة التي تعتبرها الصين جزاء لا يتجزّأ من أراضيها.

ولم ينشر البيت الأبيض على الفور محضر الاجتماع بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي.

إضافة إلى استقبالهم واحدا تلو الآخر لإجراء محادثات ثنائية في دارته التي تبعد نحو 160 كيلومترا من واشنطن، اختار مدرسته الثانوية السابقة لتنظيم اجتماع عمل مشترك وعشاء السبت.

ولم تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي بعدما انسحب بايدن من السباق في تموز/يوليو، الاجتماعات.***

وأُسِّس الحلف الرباعي استجابة لكارثة تسونامي المدمرة عام 2004، ثم اتخذ منحى مؤسسيا أكثر عام 2007، لكنه شهد لاحقا فترات مد وجزر.

– تحالف “أساسي” –

أراد بايدن أن يجعل الحلف فاعلا “أساسيا على مدى سنوات” في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية عالية.

وقالت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض إنها “واثقة تماما” في ديمومة المجموعة الرباعية، مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي تواجه فيها كامالا هاريس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ولم يخف ترامب تفضيله العلاقات الثنائية على المنصات المتعددة الأطراف، لكنه مع ذلك ساعد في إحياء “كواد” خلال رئاسته.

وأكدت المسؤولة الأميركية خلال مقابلة مع الصحافة أن “هناك اهتماما كبيرا داخل كلا الحزبين وفي الكونغرس باستمرار كواد”.

لم ينس جو بايدن الذي كرس جهودا كبيرا بشأن الحرب في أوكرانيا وثم النزاع في غزة، طموحه الرئيسي في السياسة الخارجية عندما وصل إلى السلطة عام 2021: الوقوف في وجه الصين على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي والتكنولوجي.

وقاده ذلك إلى نسج أو إعادة نسج شبكة ضيقة من التحالفات في آسيا، وإن كان ذلك على حساب فرنسا التي انتزع منها عقدا ضخما لصناعة غواصات بالشراكة مع أستراليا.

– وداع دبلوماسي –

والقادة الثلاثة الذين استقبلهم الرئيس الأميركي “لديهم مقاربة مشتركة تجاه المشكلات التي تطرحها الصين”، في ظل توتر شديد بسبب المناوشات بين سفن فيليبينية وصينية، بحسب المسؤولة الأميركية الكبيرة في البيت الأبيض.

وأكدت المسؤولة أن “كواد” سيتبنى في بيانه الختامي مفردات “قوية” بشكل خاص في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، وكذلك بكوريا الشمالية.

وبشكل أكثر تحديدا، من المتوقع أن يعلن القادة الأربعة، لأول مرة، عن تدريبات مشتركة لخفر السواحل.

وتفتتح هذه القمة أسبوعا من النشاط الدبلوماسي المكثف للرئيس الأميركي، فيما ينتظر جميع حلفاء الولايات المتحدة نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيلقي جو بايدن آخر خطاب رئيسي له الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة في نيويورك. كما سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

دك-اور/ح س-ود/سام