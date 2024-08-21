بايدن يشدد في اتصال مع نتنياهو على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة

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من ستيف هولاند

بيولتون (كاليفورنيا) (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، ووصف المحادثات المرتقبة بالقاهرة بأنها حاسمة.

جاء الاتصال بعد زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط انتهت يوم الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويخطط المفاوضون الذين يعملون جاهدين منذ شهور من أجل إبرام الاتفاق لعقد لقاء جديد في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال “شدد الرئيس على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وناقشا المحادثات المقبلة في القاهرة الرامية لإزالة أي عقبات متبقية”.

وأضاف البيان أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا الجهود الأمريكية لدعم إسرائيل في وجه “كل التهديدات من جانب إيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها حماس وحزب الله والحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري الدفاعي الأمريكي المستمر”.

وتتوعد إيران بالثأر لمقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران في 31 يوليو تموز والذي حملت إسرائيل المسؤولية عنه. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن قتله.

وأصدرت الولايات المتحدة أوامر بنشر غواصة مزودة بصواريخ موجهة في الشرق الأوسط وأمرت مجموعة أبراهام لينكولن الهجومية بتسريع انتشارها في المنطقة لتكون متاحة لدعم دفاعات إسرائيل.

وعلق بلينكن والوسطاء من مصر وقطر آمالهم على مقترح أمريكي لسد الفجوات بين الجانبين في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن “الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة”.

كما انضمت كاملا هاريس نائبة بايدن للمكالمة. ومن المقرر أن تقبل هاريس يوم الخميس ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض سباق الرئاسة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤول أمريكي قبل إجراء المكالمة إن من المتوقع أن يضغط بايدن على نتنياهو لتخفيف مطلب جديد يسمح بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ونفى مكتب نتنياهو يوم الأربعاء تقريرا تلفزيونيا إسرائيليا أفاد بأن إسرائيل وافقت على سحب قواتها مما يسمى محور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

والتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة أولوية كبرى لبايدن. وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن المحادثات تقترب من التوصل لاتفاق لكن إتمامه ليس سهلا.

وفي محادثات وقف القتال في قطاع غزة، تريد حماس انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع بما في ذلك محور فيلادلفيا.

وتريد إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على المحور، الذي سيطرت عليه في أواخر مايو أيار بعد تدمير عشرات الأنفاق تحته والتي تقول إنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في قطاع غزة.