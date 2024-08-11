بايدن يعتبر ترامب “خطراً فعلياً على الأمن الأميركي”

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اعتبر الرئيس جو بايدن الأحد أن سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب يمثّل “خطراً فعلياً على الأمن الأميركي”، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ انسحب من السباق الى البيت الأبيض.

وقال بايدن لشبكة “سي بي إس نيوز”، “احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل”، مضيفاً “هو خطر فعلي على الأمن الأميركي. نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلا… والديموقراطية هي المفتاح”.

وسجّلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض، وهي الأولى لبايدن منذ إعلانه في 21 تموز/يوليو، الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديموقراطي بدلاً منه.

وانسحب الرئيس البالغ 81 عاماً إثر ضغوط داخل الحزب الديموقراطي أعقبت تقديمه أداءً متواضعاً في مناظرة تلفزيونية مع ترامب في 27 حزيران/يونيو، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وقدرته على الفوز بولاية ثانية.

وكرر بايدن التأكيد لـ”سي بي إس” أن ظروفه الصحية لم تسعفه يوم المناظرة. وأوضح “كنت أختبر يوماً سيئاً للغاية… لأنني كنت مريضاً”، مشدداً على أنه لا يعاني مشكلة صحية “بالغة”.

بغس/كام/ب ق