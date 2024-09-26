بايدن يعلن “زيادة” في المساعدات العسكرية لأوكرانيا قبل استقبال زيلينسكي

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس “زيادة” في المساعدات لأوكرانيا، بينها حوالى 8 مليارات دولار من المعونة االعسكرية والذخائر الجديدة بعيدة المدى، قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بايدن في بيان “اليوم، أعلن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب”.

لكن البيان لم يأت على ذكر الإذن الذي تأمل كييف بالحصول عليه منذ مدة طويلة لضرب عمق الأراضي الروسية، ويرفضه بايدن حتى الآن.

من جانبه، رحب زيلينسكي بالمساعدات قائلا إنها ستساعد بلاده على تحقيق “النصر” على روسيا في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي الذي شارفت ولايته الرئاسية على الانتهاء، أنه سيعقد اجتماعا عالي المستوى لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر “لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة داعمة لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي”.

سيستضيف بايدن زيلينسكي في المكتب البيضوي عند الساعة 13,45 بالتوقيت المحلي (17,45 ت غ)، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. وسيدلي الرئيس الأوكراني وهاريس بتصريحات عند الساعة 15,45 قبل اجتماعهما في مكتب نائبة الرئيس.

كذلك، من المقرر أن يزور زيلينسكي الكونغرس الأميركي.

وألقى زيلينسكي خطابا تحدى فيه روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، سعيا لحشد الدعم الدولي في ظل وضع ميداني يزداد صعوبة.

يتحدّث الرئيس الأوكراني منذ أسابيع عما أطلق عليها “خطة للنصر”، لكنه لم يقدّم تفاصيل عن مقترحاته لإنهاء الحرب التي باتت في عامها الثالث.

وبحسب زيلينسكي الخميس فإن بلاده “ستستخدم هذه المساعدة بأكثر الطرق فعالية وشفافية ممكنة لتحقيق هدفنا المشترك الرئيسي: أوكرانيا منتصرة، وسلام عادل ودائم، وأمن عبر الأطلسي”.

– “البائع الأفضل” –

وتعهد الرئيس الأميركي تقديم مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى حوالى 8 مليارات دولار تشمل 5,5 مليارات ستتم الموافقة عليها قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية السنة المالية الأميركية الاثنين.

وتم التعهد ب 2,4 مليار دولار أخرى عبر مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا ، ما يعني أنها لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، حيث يجب شراء الذخائر من صناعات الدفاع أو الشركاء، بدلا من سحبها من المخزونات الأميركية.

قدّمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة حوالى 175 مليار دولار لأوكرانيا خلال الحرب، رغم المعارضة المتكررة من قبل الجمهوريين.

لكن إدارة بايدن أعلنت عن مبلغ إضافي قدره 375 مليون دولار الأربعاء، يشمل ذخيرة لقاذفات الصواريخ الدقيقة من طراز “هيمارس” وذخائر عنقودية ومركبات تكتيكية خفيفة.

لكن زيلينسكي يضغط على الولايات المتحدة لإعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ بعيدة المدى باتّجاه الأراضي الروسية، وهو إذن رفض بايدن إعطاؤه حتى اللحظة.

وحذّرت روسيا بشدّة من خطوة كهذه. وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن قواعد جديدة تشي بأن موسكو قد تفكّر في استخدام الأسلحة النووية ردا على هجوم جوي كبير.

وأشار الكرملين الخميس إلى أن العقيدة النووية الجديدة التي طرحها بوتين وتسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد بلدان غير نووية يجب أن تكون بمثابة تحذير للغرب.

واعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن تهديدات بوتين هذه “غير مسؤولة على الإطلاق”

واعتمدت كييف على الولايات المتحدة كأهم داعم عسكري لها، لكن الانتخابات الأميركية المرتقبة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر تعني بأن هذا الدعم قد يكون على المحك.

ويردّد دونالد ترامب الكثير من النقاط التي أثارها بوتين والتي تفيد بأن سياسات أميركية سابقة هي المسؤولة عن الغزو الروسي، بينما ينتقد زيلينسكي منذ سنوات.

وخلال تجمع انتخابي الأربعاء، وصف المرشح الجمهوري الرئيس الأوكراني بأنه “على الأرجح البائع الأفضل في العالم”.

وقال “نواصل تقديم مليارات الدولارات لرجل يرفض التوصل إلى اتفاق، زيلينسكي”.

وأثار زيلينسكي امتعاض الجمهوريين بعدما قال لمجلة “ذي نيويوركر” هذا الأسبوع إن ترامب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس لا يفهمان تعقيدات الحرب الدائرة في بلاده.

لفت ترامب إلى أن بإمكانه وضع اتفاق للسلام في غضون 24 ساعة في حال انتخابه، لكن كييف تخشى من أن ينص اتفاق كهذا على تخليها عن أراض احتلتها روسيا.

ودعا رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي رفض عقد لقاء مع زيلينسكي في الكونغرس سفير أوكرانيا لدى الولايات المتحدة إلى الاستقالة بعدما زار زيلينسكي مصنعا للأسلحة في ولاية بنسلفانيا برفقة حاكمها الديموقراطي.

واتّهم جونسون السفير باستبعاد الجمهوريين بشكل متعمّد.

دك/لين-شي/غ ر