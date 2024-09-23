بايدن يعلن الإمارات ثاني شريك دفاعي لأمريكا بعد الهند

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة وذلك عقب محادثات مع رئيسها شملت عدة قضايا منها الحرب في قطاع غزة والاضطراب المتزايد في الشرق الأوسط.

ويتيح هذا التصنيف التعاون العسكري الوثيق من خلال التدريبات المشتركة والمناورات وغيرها من الجهود المشتركة.

ولم تمنح واشنطن هذا التصنيف من قبل سوى للهند.

وفي بيان عقب لقائهما، دعا بايدن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سرعة نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات، كما عبرا عن التزامها بالسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي بداية الاجتماع، قال بايدن إنه اطلع على آخر التطورات بين إسرائيل ولبنان، حيث قال مسؤولون لبنانيون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 492 شخصا على الأقل يوم الاثنين.

وقال بايدن “أعضاء فريقي على اتصال دائم مع نظرائهم، ونحن نعمل على تهدئة الأمور بطريقة تسمح للناس بالعودة إلى منازلهم بأمان”.

وتطرق البيان المشترك إلى دور الإمارات في الصراع في السودان، حيث أكد الجانبان على أنه لا يوجد حل عسكري للحرب التي تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم.

والتقت نائبة الرئيس كاملا هاريس برئيس دولة الإمارات على نحو منفصل في اجتماع مغلق.

وقال البيت الأبيض “عبرت نائبة الرئيس عن قلقها العميق بشأن الصراع في السودان”.

وأضاف البيت الأبيض ” عبرت (هاريس) عن قلقها إزاء نزوح ملايين الأشخاص بسبب الحرب والفظائع التي ارتكبها المتحاربون ضد السكان المدنيين”.