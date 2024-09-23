بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا لأمريكا

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، حسبما ورد في بيان مشترك في أعقاب اجتماع مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين.

وحث البيان أيضا على دعم وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف البيان المشترك، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أن الرئيسين “أكدا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.