مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا لأمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، حسبما ورد في بيان مشترك في أعقاب اجتماع مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين.

وحث البيان أيضا على دعم وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف البيان المشترك، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أن الرئيسين “أكدا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
107 إعجاب
71 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية