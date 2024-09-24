بايدن يعلن التبرع بمليون جرعة من لقاح إمبوكس لبلدان إفريقية

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتبرّع بمليون جرعة من لقاح جدري القردة “إمبوكس” للبلدان الإفريقية حيث يتفشى المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس طارئة صحية عالمية الشهر الماضي بعد زيادة حالات الإصابة بسلالة جديدة منه في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي انتشرت إلى دول مجاورة.

وقال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “علينا التحرّك سريعا الآن لمواجهة تفشي إمبوكس في إفريقيا”.

وأضاف “نحن مستعدون للالتزام بمبلغ قدره 500 مليون دولار لمساعدة الدول الإفريقية ومنع (انتشار) إمبوكس والاستجابة له وللتبرّع بمليون جرعة من لقاح إمبوكس الآن”.

دعا بايدن بلدانا أخرى للقيام بخطوة مشابهة و”تقديم هذا الالتزام بمليار دولار إلى شعوب إفريقيا”.

إمبوكس مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر ولكنه ينتقل أيضا بين البشر من خلال الاتصال الجسدي، ويسبب الحمى وآلام العضلات وتقرحات جلدية، ويمكن أن يكون مميتا.

تم تسجيل 25093 إصابة مشتبهة بإمبوكس و723 وفاة في أنحاء القارة الإفريقية بين كانون الثاني/يناير والثامن من أيلول/سبتمبر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

دك-بغس/لين/ص ك