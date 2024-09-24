مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بايدن يعلن التبرع بمليون جرعة من لقاح إمبوكس لبلدان إفريقية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتبرّع بمليون جرعة من لقاح جدري القردة “إمبوكس” للبلدان الإفريقية حيث يتفشى المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس طارئة صحية عالمية الشهر الماضي بعد زيادة حالات الإصابة بسلالة جديدة منه في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي انتشرت إلى دول مجاورة. 

وقال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “علينا التحرّك سريعا الآن لمواجهة تفشي إمبوكس في إفريقيا”.

وأضاف “نحن مستعدون للالتزام بمبلغ قدره 500 مليون دولار لمساعدة الدول الإفريقية ومنع (انتشار) إمبوكس والاستجابة له وللتبرّع بمليون جرعة من لقاح إمبوكس الآن”.

دعا بايدن بلدانا أخرى للقيام بخطوة مشابهة و”تقديم هذا الالتزام بمليار دولار إلى شعوب إفريقيا”. 

إمبوكس مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر ولكنه ينتقل أيضا بين البشر من خلال الاتصال الجسدي، ويسبب الحمى وآلام العضلات وتقرحات جلدية، ويمكن أن يكون مميتا.

تم تسجيل 25093 إصابة مشتبهة بإمبوكس و723 وفاة في أنحاء القارة الإفريقية بين كانون الثاني/يناير والثامن من أيلول/سبتمبر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

دك-بغس/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
111 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية