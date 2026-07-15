بايدن يعلن قرب صدور مذكراته ويؤكد أن علاجه من السرطان يسير جيدا

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أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الأربعاء قرب صدور مذكراته عن فترة توليه الرئاسة، مؤكدا أن علاجه من السرطان يسير “بشكل جيد جدا”.

وكان بايدن كشف في أيار/مايو 2025، بعد أربعة أشهر فقط من مغادرته البيت الأبيض باعتباره أكبر رئيس أميركي سنا أثناء تولي المنصب، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا امتد إلى العظام. وبدأ لاحقا علاجا بالأشعة.

وقال بايدن (83 عاما) في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة “إكس” إنه “منذ مغادرتي الرئاسة، سألني كثيرون: جو، ماذا كنت تفعل؟”.

وأضاف “أمضيت وقتا طويلا مع عائلتي. أتعامل مع إصابتي بالسرطان وأتلقى العلاج، والأمور تسير بشكل جيد جدا”.

وأوضح أن مذكراته الرئاسية المرتقبة، بعنوان “عِديني يا أميركا” (Promise Me, America)، ستتناول “التحديات التي واجهناها كأمة، والقرارات التي اتخذتها، والأسباب التي دفعتني إلى اتخاذها”.

وأشار إلى محطات بارزة طبعت ولايته بين عامي 2021 و2025، بينها اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، والحرب في أوكرانيا، وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

ومن المقرر أن تصدر مذكرات بايدن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعد أسابيع قليلة من انتخابات منتصف الولاية.

ديس/ع ش/كام