The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بحارة تايلانديون يقاضون مشغّلي سفينة تعرضت لهجوم في هرمز

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

رفع ثلاثة بحارة سابقين كانوا يعملون على متن سفينة شحن تايلاندية عندما تعرّضت لهجوم في مضيق هرمز، دعوى قضائية الجمعة ضدّ الشركة المالكة للسفية وأذرعها وربّانها، متهمين إيّاهم بارتكاب مخالفات لقوانين العمل.

وكانت السفينة “مايوري ناري” التي ترفع العلم التايلاندي تعرّضت لهجوم في 11 آذار/مارس أثناء عبورها الممرّ المائي في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة تايلانديين، واستدعى إنقاذ 20 آخرين.

وقال محامي البحارة الثلاثة كونبات سينغاثونغ إن موكليه، وهم بانيثي تومكايو، ونوبادون وونغسوفان، وسوراديتش مانبوين، فُصلوا من عملهم بعد الحادث، ويعانون من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الهجوم.

ورفع الثلاثة الدعوى أمام المحكمة العمالية المركزية في بانكوك ضد شركة “بريشوس شيبينغ” المالكة للسفينة، وشركتَي “بريشوس فلاورز” و”غريت سيركل شيبينغ إيجنسي” التابعتَين لها، إلى جانب ربّان السفينة ساتهابورن هوكسي، وجميعهم تايلانديون.

وتشير الدعوى إلى أن الشركات تصرّفت بإهمال عبر توجيه السفينة لعبور مضيق هرمز خلال فترة النزاع.

في المقابل، أكدت شركة “بريشوس شيبينغ” في بيان أنها التزمت القوانين المعمول بها ووفت بجميع التزاماتها تجاه أفراد الطاقم، مشيرة إلى أنها قدّمت دعما طبيا ونفسيا إليهم بعد الهجوم.

لكن الشركة رفضت التعليق على الدعوى المرفوعة ضدها، كونها لم تتسلّمها رسميا بعد.

وبحسب المحامي، فإن موكليه حصلوا على تعويض يعادل راتب شهرين فقط قبل فصلهم في نيسان/أبريل، على رغم أن عقود عملهم المحدّدة بتسعة أشهر لم تكن انتهت بعد.

وأضاف “تم تشخيص ثلاثة من أفراد الطاقم لاحقا باضطراب ما بعد الصدمة، ويقول الأطباء إن علاجهم سيستغرق أكثر من عام”، مشيرا إلى أن حالهم الصحية تمنعهم من مواصلة العمل في البحر أو ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

من جهته، قال بانيثي للصحافيين خارج قاعة المحكمة “أصاب بالفزع عندما أسمع أصواتا عالية”، لافتا إلى أنه عمل لدى شركة “بريشوس شيبينغ” لأكثر من عشر سنوات.

وحددت المحكمة يوم 28 أيلول/سبتمبر موعدا لأول جلسة في القضية.

ب ك/ملك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية