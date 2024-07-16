بحثا عن فرصة عمل موقت فجرا في شنغهاي

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مع بزوغ الفجر في إحدى ضواحي شنغهاي عاصمة الصين الاقتصادية، يرفع حوالى عشرة رجال بطاقة الهوية للفت انتباه موظف في وكالة توظيف أملا بالحصول على عمل في مخزن ليوم واحد على الأقل.

ويقول الموظف بصوت عال “نحتاج إلى أشخاص أصحاب بنية قوية” محذرا من أن الحرارة ترتفع بسرعة في المستودع فيما الصيف في ذروته.

يوما بعد يوم، يحاول آلاف العمال الآتين من الأرياف الحصول على عمل لساعات قليلة في مصانع أو ورش بناء وهي وظائف هشة تزداد صعوبة الحصول عليها في وقت يعاني فيه ثاني اقتصاد عالمي تباطؤا.

أتى شين بينغ البالغ 34 عاما أيضا بحثا عن عمل لكنه لم يفلح في مسعاه رغم مرور عشرة أيام.

ويقول الرجل وهو من مقاطعة شانجي في شمال الصين لوكالة فرانس برس “أريد عملا في مصنع” موضحا ان العمل الذي عرض عليه حتى الآن يتطلب جهدا جسديا كبيرا فيما الأجر متدن جدا.

كان يعمل في السابق طاهيا في مطعم ويهتم بطفله بمفرده. ويوضح “والدته مرضت وتوفيت لذا أشعر بالمسؤولية (…) يجب أن أجد عملا بأجر أعلى”.

في شنغهاي، يدفع شن بنغ 40 يوانا (حوالى 5 يورو) إيجار غرفة صغيرة مع مكيف في نزل صغير. لكنه يعتبر نفسه محظوظا مقارنة بآخرين يتشاركون غرفة واحدة مجهزة بمروحة فقط.

– “أي فرصة عمل” –

ومحاولته هذه ليست الأولى في هذه المدينة الصينية الكبيرة، ففي العام 2017 أتى إلى شنغهاي لكن في تلك الفترة كانت الخيارات المتاحة كبيرة جدا وتعكس ازدهار الاقتصاد الصيني حينها.

وعمل شن بنغ يومها في مصنع لمجموعة كوانتا كمبيوتر التايوانية في مقابل ثمانية آلاف يوان في الشهر (أكثر من ألف يورو بسعر الصرف يومها) مع تأمين المأكل والسكن له.

لكنه يدرك الآن أن سوق العمل أصبحت أصعب بكثير.

ويقول “في السابق لم يكن هناك أي حدود طالما أنك تعرف حروف الأبجدية الانكليزية”. ويروي أن مدبّري الوظائف يرفضون الآن الأشخاص الذين يعانون زيادة في الوزن خشية الا يتمتعوا باللياقة اللازمة للمهمات التي يجب القيام بها.

حالف الحظ شن شونبينغ الذي أتى من مقاطعة آنهوي في شرق البلاد مع وكالة التوظيف في ضاحية شنغهاي. فقد حصل على عمل موقت لغسل الأواني في مطعم في مقابل أجر يومي مقداره 114 يوان أي 14 يورو.

وتنفس هذا الرجل الصعداء بعدما بقي من دون عمل خلال شهرَي أيار/مايو وحزيران/يونيو.

ويوضح لوكالة فرانس برس “لست طويل القامة وتحصيلي العلمي متدن وصلت فقط إلى المرحلة التكميلية. لذا أقبل بأي فرصة عمل”.

– “أكثر صعوبة” –

ويضيف “قمت بأعمال متنوعة من تسليم بضائع إلى الحراسة الأمنية مرورا بتسليم وجبات طعام، قمت بشتى أنواع الأعمال” مؤكدا “لكن هذه السنة ازداد عدد الأشخاص (الباحثين عن عمل) الذين لا ينجحون في إيجاد عمل”.

أمام مبنى متداع قرب وكالة التوظيف، يحتشد حوالى مئة شخص في ساعات الصباح الأولى في ما يشبه بورصة أعمال غير رسمية.

يحمل كثر منهم معاول أملا بأن يوظفهم أصحاب عمل فورا في ورش.

وصل بعض هؤلاء عند الساعة 03,30 وهم يتبادلون أطراف الحديث مع تناولهم الخبز المحمص اشتروه من كشك مجاور.

ويقول شاو تونغفانغ الذي أتى من آنهوي بحثا عن عمل “الأمر أكثر صعوبة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي توسع شانغاي بلغ ذروته”.

وكلام شاو ناجم عن خبرة فهو يسعى إلى مستقبل أفضل في شنغهاي منذ 20 عاما. وينوي الآن العودة إلى الزراعة في مقاطعته لكن “بعد سنوات قليلة عندما سيستحيل علي البقاء هنا”.

وأتى ميي بوكين من المقاطعة نفسها ويأمل بالحصول على عمل في شنغهاي “لأنني لن أحصل عليه في مدينتي”.

ومع أشعة الشمس الأولى، يتوجه أحد الحاصلين على عمل إلى مركز عمله الموقت مبتسما ويصعد إلى دراجة نارية صغيرة يقودها صاحب العمل الجديد باتجاه وسط المدينة.

تجكس/غ ر/الح