بحث هدنة في غزة وسط جولات لمبعوث أمريكا بالشرق الأوسط

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – يشير الإسرائيليون والفلسطينيون إلى جهود جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف، ربما يكون محدودا، لإطلاق النار للمرة الأولى منذ عام، وهو ما من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويعيد إلى إسرائيل بعض الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي يوم الأربعاء بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية.

وستكون هذه المرة الثانية فقط منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 التي يتم فيها التوصل إلى هدنة ويتم إطلاق سراح بعض الرهائن.

يأتي هذا التفاؤل الحذر في الوقت الذي يتوجه فيه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس ثم إلى مصر وقطر، اللتين تلعبان دور الوساطة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

وعلى نحو منفصل، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفا لبايدن في 20 يناير كانون الثاني. وقال ترامب إنه إذا لم يحدث ذلك “سيكون هناك ثمن باهظ”.

وقال مبعوث ترامب الخاص بالرهائن آدم بوهلر إنه ينخرط في تلك المساعي أيضا بعد أن تحدث بالفعل مع بايدن ونتنياهو. وتقول إسرائيل إن 100 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة. ويعتقد أن سبعة منهم مواطنون أمريكيون.

وفي إشارة إلى تهديد ترامب، قال بوهلر للقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية الأسبوع الماضي “أود أن أناشد هؤلاء الأشخاص الذين أخذوا رهائن: توصلوا لأفضل صفقة الآن. افعلوا ذلك الآن لأن كل يوم يمر، سيصبح الأمر أصعب وأصعب وسيفقد المزيد من مقاتلي حماس أرواحهم”.

ورغم أن بايدن وترامب يعملان بشكل منفصل، فإن جهودهما متداخلة وكلاهما من الممكن أن يستفيد من الاتفاق. وقال مسؤول أمريكي إن التصريحات العلنية لترامب حول الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع “لم تكن ضارة”.

وقال المسؤول إن الأولوية هي إعادة الرهائن إلى وطنهم، سواء في نهاية ولاية بايدن أو في بداية ولاية ترامب.

والتقى ستيف ويتكوف مبعوث ترامب المعين للشرق الأوسط مع نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشكل منفصل في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 35 فلسطينيا على الأقل قتلوا صباح يوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن طفلا عمره 12 عاما قُتل خلال ليل الأربعاء بعدما أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.