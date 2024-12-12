بحث هدنة في غزة وسط جولات لمبعوث أمريكي بالشرق الأوسط

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – يشير الإسرائيليون والفلسطينيون إلى جهود جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، للمرة الأولى منذ عام، من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويعيد إلى إسرائيل عددا على الأقل من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني.

ويأتي هذا التفاؤل الحذر في الوقت الذي يجري فيه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر، اللتين تضطلعان بدور الوساطة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية.

وقال باسم نعيم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “أي حراك لأي مسؤول أمريكي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أمريكية”.

وستكون هذه المرة الثانية فقط منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 التي يتم فيها التوصل إلى هدنة، وستتيح أيضا الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل.

والتقى دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة يوم الأربعاء للمناقشة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لمصدر مطلع.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي يوم الأربعاء بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

ولا يزال من غير المرجح التوصل إلى أي شيء أكثر من هدنة محدودة نظرا لتمسك الجانبين بالمطالب التي أعاقت جولات عديدة من المفاوضات وأفشلتها.

وتريد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنهاء الحرب قبل إطلاق سراح باقي الرهائن، بينما تقول إسرائيل إن الحرب لن تنتهي قبل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة وإنهاء الخطر الذي تشكله على الإسرائيليين.

وقال نعيم لرويترز “من اليوم الأول للتفاوض كان قرارنا هو وقف الحرب على شعبنا وتبادل الأسرى، وفي سبيل ذلك أبدينا كل المرونة والإيجابية في سبيل ذلك، بشهادة الوسطاء”.

واندلعت الحرب بعد أن اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023 في هجوم تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الهجوم الذي شنته إسرائيل منذ ذلك الحين أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من غزة ومقتل ما يقرب من 45 ألف فلسطيني ودفع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص للنزوح من ديارهم وأدى إلى تفشي الجوع والمرض.