بدء أعمال بناء أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الإمارات بالفجيرة

أعلنت “مينا للوقود الحيوي”، المملوكة لمجموعة “ميركنتايل آند ميريتايم”، البدء رسمياً في أعمال بناء أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات ضمن منطقة الفجيرة للصناعات البتروليّة، وذلك بعد عام واحد فقط من الكشف عن المفهوم الأولي للمشروع، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وستعمل المنشأة على تحويل زيوت الطهي المستعملة والمخلفات العضوية إلى وقود طيران مستدام معتمد دولياً، وفقاً لأعلى معايير الجودة والانبعاثات، بحسب الوكالة الإماراتية.

وستنتج المرحلة الأولى 125 مليون لتر سنوياً، أي ما يعادل نحو 18% من أهداف السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في الإمارات بحلول 2030، على أن تتضاعف القدرة الإنتاجية إلى 250 مليون لتر سنوياً في المرحلة الثانية لتسهم بما يصل إلى 36% من إجمالي الإنتاج المستهدف.

ويُقدّر حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بنحو 200 مليون دولار، فيما تبلغ المرحلة الثانية 100 مليون دولار إضافية، ما يجعل المشروع أحد الركائز الرئيسة لخريطة طريق الإمارات بهذا المجال، وخطوة مهمة نحو تحقيق إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

