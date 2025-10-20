بدء اجتماعات الحزب الشيوعي الصيني للبحث في الخطط الاقتصادية

بدأ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات مغلقة تستمر أربعة أيام الاثنين يشارك فيها كبار المسؤولين للبحث في الخطط الاقتصادية طويلة الأمد، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

وتأتي المحادثات فيما يخيّم عدم اليقين على ثاني قوة اقتصادية في العالم نتيجة تباطؤ الإنفاق المحلي وأزمة متمادية في قطاع العقارات وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

يتابع مراقبون عن كثب اجتماع اللجنة المركزية، وهي هيئة رفيعة المستوى تضم 200 عضو و170 عضوا بديلا، بحثا عن أي مؤشرات على أهداف سياسة الحزب الأساسية.

وهذه المرة الرابعة التي تلتئم اللجنة في إطار هذه الاجتماعات منذ بدأت ولايتها الأخيرة في 2022.

وفي مستهل الاجتماع الاثنين، قدّم الرئيس شي جينبينغ تقرير عمل وعلّق على مقترحات الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة أبناء الصين الجديدة “شينخوا”.

وستكون الخطة التي تشمل الفترة من العام المقبل حتى 2030 الوثيقة الأساسية التي تحدد كيفية تحقيق أبرز أهداف شي والحزب بما في ذلك الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والقوة العسكرية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يختتم الاجتماع الخميس لتصدر السلطات وثيقة مطوّلة تتضمن أبرز نتائجه.

وتشمل الخطة واسعة النطاق أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية يفترض أن يقرها المجلس التشريعي في آذار/مارس.

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن الاقتصاد الصيني سجّل نموا نسبته 4,8 في المئة بمعدل سنوي في الفصل الثالث من العام، في أبطأ نمو منذ الفترة ذاتها من العام الماضي.

