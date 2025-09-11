بدء الافراج عن العمال الكوريين الجنوبيين وسيول تحذر من انعكاسات القضية على استثماراتها في الولايات المتحدة

أعلنت سيول أن عملية الإفراج عن العمال الكوريين الجنوبيين املوقوفين في الولايات المتحدة بدأت الخميس فيما رأى الرئيس الكوري الجنوبي لي داي ميونغ أن عملية الدهم الكبيرة التي نفّذتها إدارة الهجرة الأميركية لمصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي “هيونداي” و”إل جي”، قد تنعكس على الاستثمارات مستقبلا.

وقالت سيول الخميس إن عملية إطلاق سراح مئات العمال الذين أوقفوا في عملية الدهم الأسبوع الماضي في ولاية جورجيا الأميركية، “جارية” راهنا.

وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وكالة فرانس برس “نحن على علم بأن عملية الإفراج جارية الآن وأن العمال يصعدون إلى حافلات” على أن يعودوا إلى البلاد الجمعة على ما أفاد الرئيس.

وحمّل لي “الاختلافات الثقافية” مسؤولية عملية الدهم مشيرا إلى أنه لا يُنظر في بلاده إلى المواطنين الأميركيين الذين يُدرّسون اللغة الإنكليزية رغم أن تأشيراتهم سياحية على أنهم يشكّلون “مشكلة كبيرة”.

وأضاف أنه بعد عمليات التوقيف، لم يعد بإمكان الشركات الكورية الجنوبية “إلا التساؤل بشأن إن كان تأسيس مصنع في الولايات المتحدة يستحق المخاطرة”.

وتابع “من شأن ذلك أن يؤثر بشكل كبير على قرارات الاستثمار المستقبلية، خصوصا لدى تقييم جدوى العمليات المباشرة في الولايات المتحدة”.

وتعد كوريا الجنوبية حليفا أمنيا مهما للولايات المتحدة ومستثمرا رئيسيا فيها إذ تغدق كبرى شركاتها المليارات على تطوير مصانع في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

واعتمد الكثير من الشركات الكورية الجنوبية على جلب قوتها العاملة الخاصة بها أثناء فترات تطوير المشاريع، فيما أفادت مصادر في القطاع فرانس برس بأن التحايل على نظام التأشيرات ممارسة شائعة لجلب العمالة الماهرة وتجنّب تأخر المشاريع.

ولفت لي إلى أنه بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية “عند تأسيس منشآت ومعدات ومصانع، يعد الفنيون المهرة غاية في الأهمية”.

وقال إنه “يجب أن يقوم شخص ما بتركيب الآلات، والقوى العاملة اللازمة ببساطة غير موجودة محليا في الولايات المتحدة”، مضيفا أن الشركات اعتمدت على جلب مهندسيها لفترات قصيرة لتدريب العمال المحليين، “لكن الآن، يتم رفض حتى هذا الطلب الأساسي”.

– صدمة –

ولفت لي إلى أن سيول تتفاوض مع واشنطن “لضمان أن إصدار التأشيرات لأغراض مرتبطة بالاستثمار يسير بشكل عادي”.

ولفت إلى أن ذلك قد يشمل “ضمان الحصول على حصص إضافية” أو حتى تأسيس فئة تأشيرات جديدة، مضيفا بأنه على ثقة بأن “الجانب الأميركي سيجد حلا”.

وأفاد “لكن في ظل الظروف الحالية، لن يكون أمام الشركات الكورية خيارات كثيرة غير التردد بشأن القيام باستثمارات مباشرة في الولايات المتحدة”.

يشكّل الكوريون الجنوبيون الغالبية من بين 475 شخصا أوقفوا في مصنع بطاريات لـ”هيونداي-إل جي” قيد الإنشاء الأسبوع الماضي، بحسب سلطات الهجرة.

وكانت أكبر عملية دهم لموقع واحد منذ أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته ضد الهجرة على مستوى البلاد والتي تتصدر أولوياته السياسية منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

وجاءت عملية الدهم بعد أقل من شهر على استقبال ترامب الرئيس الكوري الجنوبي في البيت الأبيض.

وأثارت صور العمال الكوريين الجنوبيين مكبّلين حالة قلق واسعة، ولفتت سيول إلى أنها تفاوضات لضمان عدم تكبيل العمال مجددا أثناء إعادتهم.

وبحسب استاذ إدارة الأعمال لدى جامعة سيجونغ، تسلّط عملية الدهم الضوء على اختلال توازن الأولويات في إدارة ترامب التي “تعمل بشكل نشط لاستقطاب منشآت إنتاج كبيرة مع تجاهل تدريب العمال المحليين”.

وقال لفرانس برس إنه “نتيجة لذلك، يُضطر الكوريون الجنوبيون لتدريب القوة العاملة المحلية. منطقيا، يجب أن يُسمح للعمال من الجانبين العمل معا، بدلا من عرقلة قيامهم بذلك”.

لكن استاذ الاقتصاد الفخري لدى جامعة ميونغجي تشو دونغ-غيون لفت إلى أن الشركات الكورية الجنوبية كانت على علم منذ زمن بعيد بمشاكل التأشيرات.

وقال “من المؤسف أنه لم يكن هناك أي تدخل مسبق للتعامل مع هذه المسائل ردا على أجندة الرئيس ترامب المناهضة للهجرة، إذ كان يتعيّن التحرّك في هذا الصدد بشكل أسرع”.

وتأخرّت إعادة العمال لمدة وجيزة بسبب طرح ترامب سؤالا بشأن إن كان يتعيّن إبقاؤهم في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤول من الخارجية الكورية الجنوبية في واشنطن.

لكن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون قال إنه “نظرا للصدمة والإرهاق في أوساط العمال، فسيكون من الأفضل إعادتهم أولا ومن ثم يدخلون الولايات المتحدة مرة أخرى من أجل العمل لاحقا”.

ولفت الرئيس لي إلى أنه من المقرر أن يغادر العمال “منشأة الاعتقال عند الساعة 15,00 بتوقيت سيول (06,00 ت غ) اليوم” ولتتم إعادتهم على متن رحلة مستأجرة يتوقع بأن تصل الجمعة.

