بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري

القاهرة (رويترز) – بدأ الناخبون في مصر يوم الاثنين الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.

وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر تشرين الثاني في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.

وكانت مصر أجرت في أغسطس آب انتخابات مجلس الشيوخ والتي بلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير مروة غريب)

