بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة واستمرار القتال بمناطق أخرى

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – تجمعت حشود من الفلسطينيين في مراكز طبية بجنوب قطاع غزة المحاصر يوم الخميس لتطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال في بداية المرحلة الثانية من حملة شهدت حتى الآن تطعيم 187 ألف طفل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الحملة، التي سهلها اتفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل على توقف محدود في قتالهما، ناجحة حتى الآن وإن كانت معقدة.

لكن الحرب استمرت في أماكن أخرى من القطاع حيث أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل عدة أشخاص في ضربات جوية إسرائيلية، بما في ذلك إصابة مستشفى في وسط غزة.

وعلى الرغم من نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، تعثرت الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وعودة الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.

وبدأت التطعيمات يوم الخميس في رفح وخان يونس بجنوب غزة، وهما منطقتان قصفتهما إسرائيل في الحرب وتستضيفان عشرات الآلاف من النازحين الفارين من مناطق أخرى.

وقالت الأونروا في بيان “انتقلت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال إلى المناطق الجنوبية لغزة اليوم. فرق الأونروا موجودة في خان يونس صباح اليوم وتعمل مع الشركاء لتقديم اللقاحات للأطفال”.

وأضافت “في هذا الوقت الحرج، يلزم احترام فترات التوقف في المنطقة لحماية العائلات والعاملين في المجال الإنساني”.

وستتم معظم عمليات التطعيم في خان يونس وسيشمل ذلك السكان الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة رفح، قرب الحدود مع مصر، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات منذ مايو أيار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مئات المسلحين الفلسطينيين في رفح ورصد العشرات من الأنفاق والبنى التحتية العسكرية خلال تلك الفترة.

ويستهدف مسؤولو الصحة الوصول إلى 640 ألف طفل في غزة لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في حملة بدأت بعد اكتشاف حالة إصابة لرضيع عمره عام واحد بالمرض.

وهذه أول حالة إصابة معروفة بالمرض في غزة منذ 25 عاما. وغزة واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم. وعاد المرض للظهور في القطاع مع انهيار النظام الصحي تقريبا وخروج العديد من المستشفيات عن العمل بسبب الحرب.

وأظهرت لقطات مصورة وزعتها وزارة الصحة في غزة حشودا كبيرة من الفلسطينيين لدى وصولهم إلى منشآت طبية في خان يونس لتطعيم أطفالهم.

وقالت الأونروا يوم الأربعاء إن عملية تطعيم الأطفال تحقق تقدما جيدا في غزة، لكن هناك حاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب المستعرة منذ 11 شهرا لتخفيف المعاناة الإنسانية.