بدء سريان هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا

دخل وقف إطلاق النار الموقت بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ بعد ظهر السبت، في هدنة لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، مع تحذير كييف من أنها سترد “فورا” على أي انتهاك من قبل موسكو.

وسبق سريان الهدنة تبادل جديد لأسرى الحرب وضربات بالمسيّرات خلال الليل.

ودخل وقت إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة عصرا (13,00 بتوقيت غرينتش) السبت. ومن المقرر أن تستمر الهدنة 32 ساعة، أي حتى منتصف ليل الأحد الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بوقف إطلاق النار لمناسبة الفصح، وذلك بعد أكثر من أسبوع على تقديم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراحا بهذا الشأن.

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس “ستلتزم أوكرانيا بوقف إطلاق النار وسترد بالمثل. إن عدم شنّ روسيا غارات جوية أو برية أو بحرية يعني عدم ردّنا”.

بدورها، حذّرت القوات المسلحة الأوكرانية من أنها سترد “فورا” على أي خرق للهدنة من قبل روسيا.

وكان الطرفان قد اتفقا أيضا على وقف إطلاق نار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي العام الماضي، غير أنهما تبادلا الاتهامات بارتكاب مئات الانتهاكات.

وليل الجمعة السبت أطلقت روسيا ما لا يقل عن 160 طائرة مسيرة على أوكرانيا ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في شرق البلاد وجنوبها، حسبما ذكرته السلطات.

وكانت منطقة أوديسا الواقعة في الجنوب من بين المناطق الأكثر تضررا إذ أفادت السلطات بمقتل شخصين وتضرر بنية تحتية مدنية.

وتسببت ضربات بمسيرات أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي وألحقت أضرارا بمبان سكنية في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، وفق السلطات.

وقتل أربعة أشخاص في ضربة بالطيران المسير الأوكراني على الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة دونيتسك بشرق البلاد، حسبما قالت السلطات المعينة من موسكو.

ورغم تواصل المعارك قبل موعد الهدنة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 175 أسير حرب لكل منهما، في أحد المجالات القليلة للتعاون بين الجانبين منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربعة أعوام.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها قادت جهود الوساطة في عملية التبادل هذه، كما العديد من سابقاتها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن “شكرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع جهود الوساطة، بما يعكس تقديرهما للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة بين البلدين”.

– دبلوماسية متعثرة –

وجاء وقف إطلاق النار الموقت في ظل تعثر المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء النزاع المستمر، والذي طغت عليه في الأسابيع الأخيرة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها في الشرق الأوسط والعالم.

وحتى قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان التقدم نحو اتفاق سلام في أوكرانيا بطيئا بسبب الخلافات حول قضية التنازل عن أراض.

واقترحت أوكرانيا تجميد النزاع على خطوط الجبهة الحالية. لكن روسيا رفضت ذلك، مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها، وهو مطلب تقول كييف إنه غير مقبول.

وفشلت جولات عديدة من المحادثات بقيادة الولايات المتحدة في تقريب وجهات نظر الطرفين للتوصل إلى اتفاق.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تكون روسيا قد ناقشت وقف إطلاق النار مع أوكرانيا أو الولايات المتحدة مسبقا، وقال إن الهدنة لا علاقة لها بمفاوضات إنهاء الحرب.

أودت الحرب بمئات آلاف الأشخاص وأجبرت الملايين على النزوح، ما يجعلها النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد أربع سنوات من الحرب توقفت المعارك على الجبهات تقريبا.

وحققت روسيا مكاسب ميدانية بتكلفة باهظة.

لكن كييف تمكنت مؤخرا من صد هجوم في جنوب شرق البلاد فيما يتباطأ التقدم الروسي منذ أواخر عام 2025، وفقا لمعهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة.

إلى جانب الهجمات الأوكرانية المضادة، نسب المحللون تباطؤ وتيرة العمليات إلى منع روسيا من استخدام أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبايس إكس، وجهود موسكو لحجب تطبيق تلغرام.

ومع ذلك فإن الوضع غير مؤات لأوكرانيا في منطقة دونيتسك، باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وفقا لمعهد دراسات الحرب.

وتحتل موسكو ما يزيد بقليل عن 19% من أوكرانيا.

