بدء عبور قوافل مساعدات باتجاه قطاع غزة عبر معبر رفح (ا ف ب)

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بدأت الأحد شاحنات محمّلة بالمساعدات بالعبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وفق لقطات وصور لوكالة فرانس برس، بعد إعلان إسرائيل “تعليقا تكتيا” لعملياتها العسكرية في أجزاء من القطاع للسماح بتوزيع الإعانات.

وأظهرت صور وشريط فيديو لوكالة فرانس برس شاحنات ضخمة محمّلة بأكياس ييضاء تدخل عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصري والذي يؤدي الى جنوب قطاع غزة. إلا أن الشاحنات لا تدخل مباشرة الى القطاع عبر الجانب الفلسطيني من المعبر المدمّر والمقفل بسبب الحرب. وتسير الشاحنات بعد ذلك كيلومترات قليلة جدا نحو معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي حيث يتوقع أن تخضع للتفتيش مجددا قبل دخول منطقة رفح الفلسطينية.

وحمل بعض الشاحنات شعار الهلال الأحمر المصري، بينما حملت أخرى رسم العلم الإماراتي مع عبارة “الإمارات العربية المتحدة، المساعدات الإنسانية الى غزة، مشاريع دعم المياه في غزة”.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” القريبة من السلطات المصرية أن “شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر وصلت إلى معبر كرم أبو سالم”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تعليقا تكتيكيا يوميا لعملياته العسكرية في القطاع، “اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (17،00 بتوقيت غرينتش)”، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش “وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر”.

وأشار إلى أنّه “تمّ تحديد ممرّات مؤمّنة بشكل مستدام اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (3,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الحادية عشرة مساء (20,00 بتوقيت غرينتش) ستسمح بالتحرّك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة”.

وأتى القرار الإسرائيلي في ظل تصاعد الضغوط الدولية في مواجهة تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وبدأت إسرائيل ليلا إلقاء مساعدات غذائية جوا على القطاع، بموازاة خطوات مماثلة أعلنت الإمارات وبريطانيا أنها ستقوم بها أيضا.

وبشكل عام، تشكّك المنظمات الإنسانية الدولية بجدوى هذه الوسيلة. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني السبت، إنّ استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات يمثل استجابة “غير فاعلة” للكارثة الإنسانية المستمرة. وأضاف “إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا”.

كذلك، أعلن الأردن الأحد تسيير قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة زيكيم بين إسرائيل وشمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في بيان إن “القافلة تتكون من 60 شاحنة محملة ب962 طن من المواد الغذائية، جرى تجهيزها بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي والمطبخ المركزي العالمي” مضيفة “ستتبع هذه القافلة دفعات إضافية من المساعدات خلال الأيام المقبلة”.

بور-ناش-رض/غ ر