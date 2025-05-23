بدء عملية تبادل “كبيرة” للأسرى بين روسيا واوكرانيا مع ترحيب ترامب

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بدأت روسيا واوكرانيا الجمعة أول مرحلة من عملية تبادل “كبيرة” للأسرى شملت 270 عسكريا و120 مدنيا أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.

واتفق الروس والأوكرانيون في 16 أيار/مايو على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ العام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.

وكان ذلك النتيجة الملموسة الوحيدة لهذا اللقاء، بعد أكثر من ثلاث سنوات على غزو روسيا لاوكرانيا.

وأعلن الطرفان الجمعة تبادل 390 شخصا من كل جانب، في “المرحلة الأولى من اتفاق التبادل +1000 مقابل 1000+” وفق ما أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن يستمر التبادل السبت والأحد.

وقال زيلينسكي “من المهم استعادة جميع الأسرى”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام “عاد 270 عسكريا روسيا و120 مدنيا، بينهم مدنيون من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيا”.

واستعادت أوكرانيا العدد نفسه من العسكريين والمدنيين بينهم جنود من البحرية والقوات المجوقلة والقوات البرية والحرس الوطني وحرس الحدود، وفقا للسلطات.

ولا يزال تبادل الأسرى وجثث الجنود الذين قتلوا في المعارك أحد آخر مجالات التعاون بين كييف وموسكو، في وقت تحتل روسيا حاليا حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية.

– “تهنئة” من ترامب –

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الجمعة عملية تبادل “كبيرة” للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مهنئا البلدين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟”.

ويحتجز البلدان آلاف أسرى الحرب جراء القتال المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن عددهم المحدد غير معروف.

وقال مفوض أوكرانيا لشؤون المفقودين أرتور دوبروسردوف في نيسان/أبريل الماضي “لدينا تأكيد بوجود نحو 10 آلاف أسير لدى روسيا”.

وأكد مسؤول أوكراني رفيع لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن روسيا تقدم معلومات قليلة جدا عن مصير الأسرى الأوكرانيين وأن كل عملية تبادل تحمل مفاجآت.

وأضاف “في كل تبادل تقريبا، يكون هناك أشخاص لا يعرف أحد عنهم شيئا. أحيانا يعيدون إلينا أشخاصا مدرجين ضمن قائمة المفقودين أو اعتبروا متوفين”.

هذا النوع من التبادل مؤلم في كلا البلدين، حيث تنتظر آلاف العائلات بقلق أخبارا عن أحباء مفقودين.

– مفاوضات جديدة؟ –

تتبادل كييف وموسكو اتهامات بانتهاك اتفاقية جنيف التي تحدد قواعد معاملة أسرى الحرب.

وتجري روسيا محاكمات لأسرى الحرب الأوكرانيين، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ويتم الإبلاغ عن حالات تعذيب بشكل منتظم، وقضى العديد من الأسرى العسكريين والمدنيين أثناء الاحتجاز.

واتهم مكتب المدعي العام الأوكراني الجمعة الجيش الروسي بإعدام نحو 270 أسير حرب منذ بدء غزوه في شباط/فبراير 2022، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة “توجيهات” من مسؤولين كبار.

ونددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته في آذار/مارس بـ”التعذيب المنهجي والحرمان من الرعاية الطبية” للأسرى الأوكرانيين في روسيا.

وأكد عدد من أسرى الحرب الأوكرانيين السابقين لوكالة فرانس تعرضهم للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز.

وأعادت روسيا مؤخرا جثمان الصحافية الأوكرانية فيكتوريا روشتشينا التي توفيت أثناء الاحتجاز.

وأكد تحقيق صحافي أنها تعرضت للتعذيب لافتا إلى ان بعض أعضاء جسدها مفقود.

وتسري تكهنات حول إمكان عقد اجتماع ثانٍ بين روسيا وأوكرانيا اثر محادثات اسطنبول.

وشددت موسكو على أن المحادثات مع كييف لا يمكن أن تستأنف إلا بعد تبادل الأسرى المتفق عليه بواقع ألف أسير روسي مقابل ألف أسير أوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف “تدرس كل الاحتمالات” بشأن مكان عقد اجتماع ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما “تركيا والفاتيكان وسويسرا”.

وأثار البابا لاوون الرابع عشر والولايات المتحدة وإيطاليا احتمال إجراء المفاوضات المقبلة في الفاتيكان.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبدى الجمعة شكوكا في أن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال لافروف “سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرض كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية” للنزاع في أوكرانيا.

بور/ليل/ب ق