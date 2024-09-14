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بدء عملية سحب ناقلة نفط معطلة بالبحر الأحمر

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أثينا (رويترز) – كشف مصدر ملاحي لرويترز يوم السبت عن بدء عملية قطر ناقلة نفط مسجلة باليونان هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر الشهر الماضي.

وقطر الناقلة سونيون البالغ طولها 274.2 متر إلى بر الأمان هو الخطوة الأولى في عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ السفينة التي اندلعت بها النيران عقب مهاجمتها عدة مرات يوم 21 أغسطس آب.

والخطوة التالية هي نقل حمولتها البالغة نحو مليون برميل من النفط الخام. وقالت مصادر إن السعودية ستقدم المساعدة في هذا الشأن.

ويهدد أي تسرب للنفط بما قد تصبح واحدة من أكبر البقع النفطية الناجمة عن حوادث الناقلات بالإضافة إلى أضرار بيئية كارثية في منطقة ينطوي دخولها على مخاطر.

كانت مصادر قد أبلغت رويترز يوم الخميس بأن سفينتي قطر على الأقل تابعتين لشركة إنقاذ باليونان ستشاركان في محاولة السحب.

وذكرت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر أسبيدس يوم السبت أن أصولها‭‭ ‬‬العسكرية موجودة بالمنطقة لحماية السفن المشاركة في العملية واصفة محاولة القطر بأنها “محاولة معقدة”.

وقالت أسبيدس في منشور على فيسبوك إن “توفير بيئة آمنة أمر ضروري لسفن القطر لتنفيذ العملية”.

وأضافت “عملية إنقاذ إم.في سونيون ضرورية لتجنب كارثة بيئية محتملة بالمنطقة. ولتحقيق ذلك، تعمل معا جهات من القطاعين العام والخاص “.

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