بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد

afp_tickers

3دقائق

بدأت محادثات تجارية الأحد بين الصين والولايات المتحدة في مدريد، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الصيني والحكومة الإسبانية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولون صينيون كبار، من بينهم نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، قضايا اقتصادية وتجارية تشمل تطبيق تيك توك، حسبما أكد الجانبان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير بثته من مدريد إن “الوفدين الصيني والأميركي اجتمعا هنا اليوم الأحد لإجراء محادثات حول القضايا الاقتصادية والتجارية”.

وأفاد مسؤولون صينيون بأن الوفد الصيني سيبقى في مدريد حتى الأربعاء.

وتشهد العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات حادة منذ بدء عام 2025، مع فرض كل جانب رسوما جمركية متصاعدة على الآخر.

في مرحلة ما من هذا العام، وصلت الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين إلى نسب من ثلاثة أرقام، ما عطّل سلاسل الإمداد.

لكن توصلت مذاك واشنطن وبكين إلى اتفاق لتهدئة التوتر، وخفض الرسوم الجمركية مؤقتا إلى 30% من جانب الولايات المتحدة و10% من جانب الصين.

وفي آب/أغسطس، أرجأ البلدان فرض رسوم جمركية أعلى لمدة 90 يوما إضافية تنتهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

من المقرر أيضا أن يناقش المسؤولون النزاع بشأن تطبيق تيك توك خلال الاجتماعات.

وحثّت الصين الجمعة الولايات المتحدة على معالجة نزاعهما بشأن منصة التواصل الاجتماعي من خلال الحوار.

الموعد النهائي للعثور على مشترٍ غير صيني للتطبيق واسع الانتشار أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة هو 17 أيلول/سبتمبر، بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهلة للمرة الثالثة.

وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي يقضي ببيع أو حظر تطبيق تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيز التنفيذ في اليوم السابق لتنصيب ترامب في كانون الثاني/يناير.

ودعت وزارة التجارة الصينية في بيان الجمعة واشنطن إلى “العمل مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والتشاور المتساوي لمعالجة مخاوف كل طرف من خلال الحوار وإيجاد حل للمشكلة”.

من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية إن المحادثات انطلقت الأحد في قصر سانتا كروز، وهو مقر وزارة الخارجية.

يسك/ح س/ريم