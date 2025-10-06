بدء محادثات في مصر حول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

9دقائق

من أحمد فهمي ونضال المغربي وآندرو ميلز

شرم الشيخ (مصر) (رويترز) – بدأ وفدان من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مفاوضات غير مباشرة في مصر يوم الاثنين تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى وقف الحرب في غزة، على الرغم من وجود قضايا خلافية مثل المطالب بانسحاب إسرائيل من القطاع ونزع سلاح الحركة.

وأيدت كل من إسرائيل وحماس المبادئ العامة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنص على وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن وتدفق المساعدات إلى غزة.

وتحظى الخطة أيضا بدعم دول عربية وغربية. ودعا ترامب إلى إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما قالت واشنطن إن الطرفين وصلا لأقرب نقطة يبلغانها حتى الآن باتجاه إنهاء القتال.

واستثمر ترامب، الذي يصف نفسه بأنه الزعيم الوحيد القادر على تحقيق السلام في غزة، الكثير من نفوذه السياسي في الجهود الرامية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى عزلة متزايدة لإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على الساحة الدولية.

* ترامب يدعو إلى “التحرك بسرعة”

قال ترامب في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي “جرى إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة”.

لكن كلا الجانبين يسعى إلى توضيحات بشأن تفاصيل جوهرية، منها مسائل قضت على جميع المحاولات السابقة لإنهاء الحرب وقد تعرقل التوصل لتسوية سريعة.

وطلب ترامب من إسرائيل تعليق قصفها لغزة خلال المحادثات. وقال سكان إن إسرائيل قلصت هجومها بشكل كبير لكنها لم توقفه تماما.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن 19 شخصا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي ما يقرب من ثلث العدد اليومي المعتاد للقتلى في الأسابيع الماضية التي شنت فيها إسرائيل واحدة من أكبر عملياتها خلال الحرب بتنفيذ هجوم شامل على مدينة غزة.

* وصول الوفود

ذكر التلفزيون المصري أن المحادثات غير المباشرة بدأت في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بحضور وفود من مصر والولايات المتحدة وقطر للاضطلاع بدور الوساطة.

وانطلقت المحادثات عشية الذكرى الثانية للهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل وتلاه اندلاع الحرب. وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة، فيما يوصف بأنه أكثر الأيام دموية لليهود منذ المحرقة النازية (الهولوكوست).

وأسفرت الحرب الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 67000 فلسطيني، وشردت غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون والذين تجرعوا مرارة الجوع وسط أنقاض القطاع الذي دمره القصف المتواصل.

وقالت مصادر مصرية إن حماس تسعى للحصول على توضيحات تتعلق بتفاصيل حول عدد من المسائل ومنها الضمانات بأن إسرائيل ستنفذ وعودها بسحب قواتها من غزة بمجرد إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين.

لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا كبيرا قال إن المحادثات ستركز في البداية على إطلاق سراح الرهائن فقط ومنح حماس بضعة أيام لإتمام هذه المرحلة.

وأضاف المصدر أن إسرائيل لن تتنازل عن سحب قواتها فقط إلى ما يسمى بالخط الأصفر في غزة – والذي يمثل حدود الانسحاب الإسرائيلي الأولي بموجب خطة ترامب. ومن شأن ذلك أن ينشئ منطقة عازلة استراتيجية، وسيتوقف الانسحاب أبعد من ذلك على تلبية حماس لشروط محددة.

* حذر بشأن احتمالات انفراجة

قصفت إسرائيل مدينة غزة ودمرت أحياءها السكنية خلال تقدمها بالمدينة بينما قال سكان في غزة إن وقف إطلاق النار الآن هو أملهم الأخير في أن يصبح القطاع صالحا للسكن.

وقالت غرام محمد (20 عاما) التي نزحت مع عائلتها إلى وسط قطاع غزة “إذا تمت الصفقة معناتها أنه احنا نجينا، وإذا ما في صفقة يعني بنصير متل اللي محكوم إعدام”.

وترتفع الأصوات داخل إسرائيل مطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن رغم معارضة أعضاء اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأي وقف للقتال.

ورغم أن ترامب يقول إنه يريد التوصل إلى اتفاق سريعا، قال مسؤول مُطلع على المفاوضات، طلب عدم نشر اسمه، إنه يتوقع أن تستمر جولة المحادثات التي بدأت يوم الاثنين بضعة أيام على الأقل.

وقال مسؤول مشارك في التخطيط لوقف إطلاق النار ومصدر فلسطيني إنه ربما يكون من المستحيل الوفاء بمهلة 72 ساعة التي حددها ترامب لعودة جميع الرهائن، إذ سيتعين في حالة جثث الرهائن القتلى تحديد مواقع بعضها وانتشالها من تحت الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع المدمر.

وعبر مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات عن تشككه في احتمالات حدوث انفراجة في ظل انعدام الثقة المتبادل، قائلا إن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قلقة من احتمال انسحاب إسرائيل من المفاوضات بعد استعادة الرهائن.

ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين من جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (شين بيت)، ومستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية أوفير فالك والمنسق المعني بشؤون الرهائن جال هيرش.

وتوقع ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن ينضم كبير المفاوضين الإسرائيليين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على حسب تطورات المفاوضات.

ويرأس وفد حماس خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة وكبير مفاوضي الحركة، والزيارة هي الأولى بالنسبة للحية إلى مصر منذ نجاته من غارة إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أرسلت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي تربطه علاقات قوية بالشرق الأوسط، إلى المحادثات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الاثنين إن الطرفين “يراجعان قوائم الرهائن الإسرائيليين وكذلك السجناء السياسيين الذين سيتم إطلاق سراحهم”.

وأضافت للصحفيين “تعمل الإدارة الأمريكية جاهدة على إحراز تقدم بأسرع ما يمكن”.

ووفقا لبيان أصدرته حماس في وقت متأخر من يوم الأحد، سيسعى مفاوضو الحركة إلى الحصول على توضيح بشأن آلية تنفيذ عملية مبادلة الرهائن المتبقين لدى حماس، أحياء وأمواتا، بفلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب عسكري إسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار.

وقال مصدر في حماس لرويترز إن من المرجح أن تكون القضية الشائكة هي المطلب الإسرائيلي الذي ورد في خطة ترامب بأن تلقي حماس سلاحها، وهو أمر تصر الحركة على أنه لا يمكن أن يحدث قبل إنهاء إسرائيل احتلالها وإقامة دولة فلسطينية.

(شارك في التغطية لودفيج برجر وأيهان أويانيك من فرانكفورت وأحمد الإمام وتالا رمضان من دبي – إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد ومحمد علي فرج ودعاء محمد للنشرة العربية)