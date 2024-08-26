بدء محاكمة الباحث الفرنسي الموقوف في روسيا في 3 أيلول/سبتمبر (المحكمة)

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تبدأ محاكمة مواطن فرنسي متهم يجمع معلومات عسكرية روسية من دون تسجيل نفسه كـ”عميل أجنبي” في الثالث من أيلول/سبتمبر في موسكو، وفق ما أفادت المحكمة الاثنين.

ويواجه لوران فيناتييه الذي كان يعمل لدى منظمة سويسرية غير حكومية معنية بالتوسط في النزاعات قبل توقيفه في موسكو في حزيران/يونيو، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات حال إدانته بالتهمة.

وحضّت فرنسا روسيا على إطلاق سراحه، معتبرة أنه اعتقل بشكل “تعسفي”.

يفيد محققون بأن فيناتييه (48 عاما) جمع معلومات عسكرية يمكن للدول الأجنبية استخدامها ضد روسيا.

وبموجب القانون الروسي، يتعيّن على أي شخص يجمع أو يشارك معلومات مرتبطة بأجهزة روسيا العسكرية أو الأمنية تسجيل نفسه لدى السلطات على أنه “عميل أجنبي”.

وأقر فيناتييه في جلسات سابقة في المحكمة بانتهاكه القانون الروسي واعتذر على الأمر.

وسبق أن استخدمت روسيا اتهامات “العملاء الأجانب” لتوقيف الأشخاص قبل توجيه تهم أخطر لهم.

واستُخدم القانون بشكل متكرر لاستهداف الروس ومعارضي الكرملين محليا أكثر من المواطنين الأجانب.

وفيناتييه مستشار لدى “مركز الحوار الإنساني” ومقره جنيف وهو باحث متخصص بالشأن الروسي وغيرها من الدول السوفياتية سابقا.

ويفيد بيان على موقع المركز بأنه “يعمل لمنع وحل النزاعات المسلحة حول العالم عبر الوساطة والدبلوماسية السريّة”.

بور/لين/دص