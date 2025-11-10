بدء محاكمة سعودي معاد للإسلام متهم بعملية دهس في سوق ميلادية ألمانية

بدأت الاثنين في ماغدبورغ محاكمة طبيب سعودي معاد للإسلام يشتبه في تنفيذه في كانون الأول/ديسمبر 2024 عملية دهس لحشد في سوق لعيد الميلاد في المدينة الواقعة شرق ألمانيا.

وأعادت عملية الدهس إلى الأذهان الهجوم الذي نفذه جهاديّ بشاحنة في سوق ميلادية ببرلين في كانون الأول/ديسمبر 2016 وأودى ب12 شخصا.

ولاحظ المدعي العام ماتياس بوتشر أن طالب جواد العبد المحسن المتهم بقتل ستة أشخاص (طفل في التاسعة وخمس نساء تراوح أعمارهن بين 45 و75 عاما) في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، ومحاولة قتل في 338 حالة، من بينها 309 تتعلق بجرحى، “كان يريد قتل أكبر عدد ممكن من الناس”.

ستسعى المحكمة في جلسات تمتد أكثر من أربعة أشهر، إلى الكشف عن دوافع المتهم البالغ 51 عاما، وهو لاجئ ذو سيرة غير مألوفة، إذ عبّر في مواقع التواصل عن دعمه لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وعدائه للإسلام والحكومة الألمانية.

وجلس المتهم ذو اللحية الطويلة التي غزاها الشيب جزئيا في قفص اتهام محميّ بواجهة زجاجية مضادة للرصاص، ولم تبدُ اية علامات تأثر وانفعال على وجهه خلال تلاوة القرار الاتهامي خلال هذه الجلسة، وهي الأولى من 45 مقررة في هذه المحاكمة المتوقع استمرارها إلى آذار/مارس 2026.

وقبل ذلك، رفع المتهم مبتسما في بداية الجلسة جهاز كمبيوتر محمولا عليه تاريخ “أيلول/سبتمبر 2026”. ولم يُقدّم أي تفسير لحركته، لكنّ أيلول/سبتمبر 2026 هو الشهر الذي ستُجرى فيه الانتخابات الإقليمية في ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث تقع ماغدبورغ، والتي تُظهر استطلاعات رأي تفوق حزب البديل من أجل ألمانيا فيها.

وقال العبد المحسن الذي كان يرتدي قميص “تي-شيرت” أزرقا وسترة داكنة إنه يريد الإدلاء بشهادته بعد ظهر الاثنين.

وكان هذا الهجوم الذي وقع في خضمّ موسم الأعياد أثار جدلا في شأن الهجرة والأمن، فيما كانت الحملة للانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير الفائت على أشدّها، عقب سلسلة هجمات طعن ارتكب بعضها أجانب.

– “دوافع دنيئة” –

واستلزم عقد هذه المحاكمة في ماغدبورغ نفسها، بناء قاعة ضخمة هي عبارة عن منشأة خفيفة موقتة تتسع للمئات.

ويواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة بدون إمكان الإفراج المبكر عنه.

وقالت كيرستن شولنبرغ البالغة 54 عاما لوكالة فرانس برس “أريد أن يُدان وألاّ يخرج من السجن أبدا”. وكانت شولنبرغ تتناول الحلوى مع ابن أخيها البالغ أربع سنوات في السوق مساء 20 كانون الأول/ديسمبر، قبل عشر دقائق من صدم هذا الطبيب النفسي بسيارة كان يقودها الحشد الموجود في السوق الميلادية.

وتركز لائحة الاتهام على الطابع “الغادر” للهجوم، وعلى “الدوافع الدنيئة” للمشتبه فيه الذي خطط بمفرده للهجوم على مدى أسابيع عدة.

ورجح المحققون أن يكون الرجل تصرّف بدافع “الإحباط” نتيجة “نزاع مدني وفشل شكاوى جنائية عدة” تقدم بها.

بعد وصوله إلى ألمانيا عام 2006، كان معروفا لدى السلطات وغُرِّم لتهديداته بارتكاب جرائم.

-أقوال ملتبسة –

كان المتهم يكتب عبر مواقع التواصل آراء ملتبسة ومنشورات معادية للدين الإسلامي الذي ابتعد عنه، وتصريحات تنطوي على نظريات مؤامرة يروّج لها اليمين المتطرف، لا سيما في ما يتعلق بـ”أسلمة” أوروبا.

في كانون الثاني/يناير، قالت وزيرة الداخلية آنذاك نانسي فايزر إنّ دافع المشتبه به هو “معاداة الإسلام بشدة”، مشيرة إلى تأثره بـ”ايديولوجيات اليمين المتطرف”.

وستنظر المحاكمة أيضا في الثغر الأمنية المحيطة بسوق عيد الميلاد، والتي تم تعزيزها في ألمانيا بعد الهجوم الجهادي العنيف في كانون الأول/ديسمبر 2016 في برلين.

وفي 2025، قررت بعض المدن إلغاء هذا التقليد نظرا إلى تكاليف الإجراءات الأمنية.

وفي برلين، أقيمت كتل خرسانية حول عدد من المواقع المخصصة لإقامة هذه الأسواق، بهدف منع وصول المركبات.

وزادت مأساة ماغدبورغ من الضغط على المستشار الألماني آنذاك أولاف شولتز، في وقت كانت ألمانيا في حالة تأهب تحسبا لهجمات خلال الحملة الانتخابية.

وأفاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من الحادثة سياسيا، محققا نتيجة تاريخية بحلوله ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شباط/فبراير.

