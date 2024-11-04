بدء محاكمة في باريس في قضية قتل الأستاذ سامويل باتي بيد جهادي

afp_tickers

6دقائق

بدأت الإثنين في باريس محاكمة ثمانية أشخاص بالغين بتهمة المساهمة في حملة عنيفة لبث الكراهية أدت إلى اغتيال أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي (47 عاما) على يد جهادي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

والغائب الأكبر عن هذه المحاكمة هو القاتل عبد الله أنزوروف، إذ قتلت الشرطة الإسلامي المتطرف الروسي الشيشاني الأصل الذي كان طالب لجوء في الـ18 من العمر عندما طعن باتي ثم قطع رأسه قرب المدرسة التي كان يعلم فيها في كونفلان سانت أونورين في منطقة باريس.

واقتصر اليوم الأول من المحاكمة التي يتوقع أن تستمر سبعة أسابيع على إجراءات شكلية. فبعد التثبت من هويات المتهمين، قامت محكمة الجنايات الخاصة بدعوة الشهود البالغ عددهم 98.

وبين الشهود الفتاة التي كانت تلميذة في الـ13 من العمر في صف سامويل باتي وادعت افتراء أنه طلب من التلاميذ المسلمين الإفصاح عن أنفسهم ومغادرة الصف قبل أن يعرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، في حين كانت غائبة عن الحصة الدراسية.

وستدلي الفتاة وهي ما زالت قاصرا بإفادتها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وسبق أن جرت محاكمتها مع خمسة تلاميذ سابقين في جلسات مغلقة أمام محكمة الأحداث في باريس في 2023 وحكم عليها بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لإدانتها بالافتراء.

وستباشر المحكمة النظر في شخصية المتهمين اعتبارا من الثلاثاء، على أن تبدأ أولى الاستجوابات حول الوقائع في 20 من الشهر.

ويواجه شابان كانا صديقين للقاتل تهمة “التواطؤ في عملية قتل إرهابية”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد. أما المتهمون الستة الآخرون، فيحاكمون بتهمة الانتماء إلى “عصابة أشرار إرهابية إجرامية”، وهي جريمة تعاقب بالسجن ثلاثين عاما.

وبين المتهمين المغربي إبراهيم شنينة (52 عاما) والد التلميذة المذكورة، والناشط الإسلامي الفرنسي المغربي عبد الحكيم صفريوي (65 عاما).

وقام الرجلان، وهما قيد الاحتجاز الاحترازي منذ أربع سنوات، بنشر أكاذيب الفتاة بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد “تعيين هدف” و”إثارة مشاعر كراهية” و”التمهيد بذلك لعدة جرائم”، بحسب البيان الاتهامي.

وهما متهمان بالانتماء إلى “عصابة أشرار إرهابية”.

وأكد أحد محامي صفريوي قبل الجلسة “يريدون أن يجعلوا (موكله) يدفع ثمن مجمل عمله الناشط” إلا أنه “لم يكن يعرف منفذ” الهجوم و”لم يشارك” فيه، مؤكدا أنه “من الضروري مقاومة دعوات الرأي العام”.

– “خطر مميت” –

ويواجه صديقا أنزوروف، نعيم بوداوود (22 عاما) والروسي الشيشاني الأصل عزيم إبسيرخانوف (23 عاما) عقوبة السجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جريمة قتل إرهابية، وهما متهمان بصورة خاصة بمرافقة القاتل عشية الجريمة إلى متجر لبيع السكاكين في روان على مسافة حوالى 130 كلم شمال غرب باريس.

وكان لجريمة قتل باتي وقع الصدمة في فرنسا، لا سيما وأنها وقعت فيما كانت تجري محاكمة في قضية الاعتداء على مقر صحيفة شارلي إيبدو الهزلية وقتل أعضاء هيئة تحريرها في 7 كانون الثاني/يناير 2015.

وقال تيبو دو مونبريال وبولين راغو محاميا ميكايل باتي إحدى شقيقات الأستاذ إن “الآلية المأساوية التي أدت إلى استشهاد سامويل باتي تكشف عن عمق التغلغل الإسلامي في فرنسا وترابطه مع الإرهاب. وعرض ذلك بصورة مفصلة في جلسة عامة يجب ألا يؤدي إلى إدانة الضالعين فيه بشدة فحسب، بل يجب أن يسمح بتوعية مجتمعنا بمواجهة خطر مميت”.

ودعا فرانسيس زيبنر، محامي أفراد آخرين من عائلة سامويل باتي، إلى أن “يظهر القضاء أنه بمستوى الجريمة التي ارتكبت، فعل لا يمكن تصوره في تاريخ الجمهورية”.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي فرانك زينتارا، وهو قاض محنك ترأس بصورة خاصة المحاكمة في قضية قتل كاهن بأيدي إسلاميَين متطرفَين قرب روان في 2016.

وستكون المحاكمة مناسبة لإحياء ذكرى سامويل باتي الذي وصفه قضاة التحقيق بانه كان رجلا “وحيدا وخائفا ومطاردا”.

وكتب لزملائه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد أربعة ايام على صفه حول حرية التعبير الذي عرض خلالها رسوم النبي “إنني مهدد من إسلاميين محليين”.

وفي الأيام الأربعة التي سبقت قتله، طلب من زملائه مرافقته إلى منزله في سياراتهم، في حين كان يعود عادة مشيا. إلّا في 16 تشرين الأول/أكتوبر، حين لم يكن أي أستاذ لديه سيارة.

وبعد قتله، عثر في حقيبة ظهره على مطرقة، ما يكشف عن خوفه على سلامته.

وتستمر المحاكمة حتى 20 كانون الأول/ديسمبر.

اجا/دص/ص ك