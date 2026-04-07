The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بدء محاكمة وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة بتهمة الفساد

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

افتُتحت الثلاثاء محاكمة وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، هي الأولى من بين عدة قضايا فساد تهزّ الائتلاف الحاكم الهشّ أصلا.

وسبّبت محاكمة خوسيه لويس أبالوس، القيادي السابق في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الذي ساعد سانشيز على الوصول إلى السلطة عام 2018، إحراجا لسانشيز، الذي وصل إلى الحكم متعهدا بتنظيف الحياة السياسية في إسبانيا بعد اطاحة حكومة الحزب الشعبي المحافظ.

ويُشتبه في أن أبالوس ومستشاره السابق كولدو غارسيا، اللذين تتولّى المحكمة العليا في مدريد محاكمتهما، تلقّيا رشى في مقابل منح عقود عامة بملايين اليوروهات لشراء معدات صحية إبان تفشّي جائحة كوفيد‑19.

ويُحاكم االرجلان بتهم ينفيانها، وتتّصل بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والانتماء إلى منظمة إجرامية وإساءة استخدام معلومات سرية، فيما يطالب الادعاء بالحكم على أبالوس بالسجن 24 عاما،و19 عاما لغارسيا.

وفيما سعى الحزب الاشتراكي إلى النأي بنفسه عن القضية، إلا أن المتحدث باسم الحزب الشعبي، خوان برافو، قال إن أبالوس كان “صديق سانشيز وربما الشخص الذي يغطّي عليه”، على رغم أن رئيس الوزراء أكد أنه لا يعرف شيئا عن الحياة الشخصية لوزيره السابق.

بور/ملك/ب ح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

