بدء وصول ركاب السفينة حيث رُصدت إصابات بفيروس هانتا إلى بلادهم

بدأ ركاب سفينة الرحلات السياحية “إم في هونديوس” التي رُصدت عليها إصابات بفيروس هانتا، بالوصول إلى بلدانهم بعد إجلائهم الأحد عبر ميناء في جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية، حيث تستمر عملية نقل الركاب المتبقين على أن تنتهي الإثنين.

وحتى الآن، سجّلت منظمة الصحة العالمية ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج.

وقال وزير الدولة الإٍسباني للشؤون الصحية خافيير باديا في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن 90 من ركاب وأفراد طاقم السفينة سيتم إجلاؤهم بحلول ليل الأحد.

في المجموع، يُفترض أن تنتهي عمليات الإجلاء مساء الإثنين، لأنه “في تمام الساعة السابعة مساء (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)” من هذا اليوم، “ستبحر السفينة متجهة إلى هولندا”، مع بقاء بعض أفراد الطاقم على متنها، بحسب مديرة وكالة الحماية المدنية الإسبانية فيرجينيا باركونيس.

ولن تُجرى أي عملية إجلاء صباح الإثنين إذا من المقرّر تزويد السفينة بالوقود قبل رحلتها التي ستستغرق أياما عدة إلى هولندا، بحسب ما صرّح رئيس ميناء غراناديا، بيدرو سواريز للتلفزيون المحلي.

وهبطت طائرة تقلّ 14 إسبانيا تم إجلاؤهم من السفينة الأحد في قاعدة توريخون العسكرية قرب مدريد، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ونُقل هؤلاء، وهم 13 من ركاب السفينة وشخص من أفراد الطاقم، مباشرة إلى مستشفى غوميز أولا العسكري في جنوب غرب مدريد، حيث سيخضعون للحجر الصحي ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

– “كل شيء على ما يرام” –

ووصلت الطائرة التي تقل خمسة فرنسيين جرى إجلاؤهم من السفينة إلى مطار لو بورجيه بالقرب من باريس.

وأكد أحد هؤلاء وهو رولان سيتر لوكالة فرانس برس، قبيل إقلاع الطائرة، أنّ “كل شيء على ما يرام”. وعلى غرار الفرنسيين الأربعة الآخرين، سيخضع سيتر لحجر صحي مدته 72 ساعة، قبل أن يُنقل إذا استقرت حالته، إلى عزل منزلي لمدة 45 يوما، بحسب الحكومة الفرنسية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في منشور على منصة إكس، إن أحد الفرنسيين تظهر عليه أعراض المرض.

في الولايات المتحدة، قال مسؤول صحي رفيع المستوى إن الركاب الأميركيين الـ17 الذين سيتم إجلاؤهم من السفينة لن يُوضَعوا بالضرورة في الحجر الصحي، داعيا إلى التزام الهدوء في مواجهة وضع “لا يشبه كوفيد”.

ولا تظهر على هؤلاء أي أعراض، وسينقلون إلى مركز متخصص في ولاية نبراسكا، لكنهم لن يُوضَعوا بالضرورة في حجر صحي، وفق جاي بهاتاشاريا، المدير بالإنابة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس طائرة يُعتقد أنها تقل عددا من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السفينة، بينما كانت تهبط في هولندا.

وبحسب وزارة الخارجية الهولندية، فإن الرحلة الجوية القادمة من تينيريفي، تحمل 26 راكبا، من بينهم ثمانية من الجنسية الهولندية.

– حجر صحي ومراقبة-

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز “من المقرر أن تغادر آخر رحلة غدا (الاثنين)، وستكون متجهة إلى أستراليا”.

وفي منتصف الأسبوع، جرى إنزال ثلاثة أشخاص في الرأس الأخضر قبل نقلهم جوا إلى أوروبا بواسطة طائرات طبية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جميع ركاب السفينة التي أبحرت من أوشوايا بالأرجنتين في الأول من نيسان/أبريل، يُعتبرون “مخالطين ذوي خطورة عالية”، وسيخضعون للمراقبة لمدة 42 يوما.

في الأيام الأخيرة، عارضت السلطات الإقليمية في جزر الكناري بشدة رسو سفينة “إم في هونديوس” في الأرخبيل.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه “يسمع” و”يتفهم” المخاوف “المشروعة” للسكان المحليين في جزر الكناري، لكنه أكد في رسالة موجهة إلى الخطر على هؤلاء “منخفض”.

ويمكن أن يُسبب هذا المرض متلازمة تنفسية حادة، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه “ليس مثل كوفيد-19” الذي تسبب في جائحة لا تزال حاضرة في أذهان العالم.

ينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض المصابة، غالبا عن طريق بولها وبرازها ولعابها.

لكن الخبراء أكدوا أن سلالة الفيروس التي جرى اكتشافها على متن السفينة، وهي فيروس هانتا الأنديز، سلالة نادرة يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، وتصل فترة حضانتها إلى ستة أسابيع.

وتعمل السلطات الصحية في دول عدة منذ أيام على تتبع المخالطين لعزلهم وإجراء الفحوص اللازمة.

