برابوو سوبيانتو يؤدي اليمين رئيسا لإندونيسيا

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أدى الجنرال السابق برابوو سوبيانتو (73 عاما) الأحد أمام البرلمان اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثامن لإندونيسيا مع طموح بتعزيز دور أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا على الساحة الدولية.

وكان وزير الدفاع السابق الذي يخلف جوكو ويدودو بعدما حكم اندونيسيا منذ العام 2014، حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية من دورتها الأولى في شباط/فبراير رغم اتهامه بالتعرض لحقوق الانسان إبان حكم الديكتاتور سوهارتو.

وقال برابوو أمام البرلمان “أقسم بأنني ساؤدي مهمات رئيس جمهورية إندونيسيا بأفضل طريقة ممكنة (…) وباحترام الدستور”.

وبعد تصفيق البرلمانيين الذين هتفوا باسمه مرارا، ألقى الرئيس الجديد خطابا استمر نحو ساعة.

وقال “سندير الحكومة الإندونيسية (…) عبر إعطاء الاولوية لمصالح جميع الإندونيسيين، بمن فيهم من لم يصوتوا لنا”.

وتعهد برابوو ترؤس “ديموقراطية سلمية” والتزام سياسة “حسن الجوار”، مؤكدا أن هناك كمّا كبيرا من الفساد “على كل الصعد”.

– “تواصل استراتيجي” –

بعد زيارة أولى للصين اثر انتخابه، توجه الرئيس الجديد الى روسيا والسعودية واستراليا حيث وقع اتفاقا امنيا جديدا.

وهنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الإندونيسي بتنصيبه، مشيدا بـ”مرحلة جديدة من أجل بناء مستقبل مشترك”، ومؤكدا رغبته في الحفاظ على “تواصل استراتيجي وثيق” مع نظيره الجديد.

وحضر العديد من القادة والمسؤولين الاجانب حفل التنصيب، بينهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الصيني هان تشينغ.

وقام برابوو بعدها بجولة في شوارع جاكرتا الرئيسية مصافحا آلافا من مواطنيه وهو يقف داخل سيارة مكشوفة. ثم استقبله الرئيس المنتهية ولايته في قصر ميركيدا الرئاسي.

وتم تعزيز التدابير الأمنية في جاكرتا للمناسبة عبر نشر نحو مئة الف من عناصر الشرطة والجيش.

ويواجه برابوو اتهامات من منظمات غير حكومية وقادة عسكريين سابقين بأنه أمر بخطف ناشطين مؤيدين للديموقراطية خلال عهد سوهارتو نهاية تسعينات القرن الفائت. وكان يقود يومها وحدة للقوات الخاصة.

وتقول لجنة المفقودين وضحايا العنف (كونتراس) إنه تم خطف 23 ناشطا بين العامين 1997 و1998.

وعثر على تسعة من هؤلاء أحياء، في حين عثر على عاشر ميتا ولا يزال 13 آخرون مفقودين.

– عودة قوية –

أقيل برابوو من منصبه العسكري العام 1998 بسبب هذه الأحداث، لكنه أصر على رفض الاتهامات ولم يوجه اليه القضاء أي اتهام رسمي. غير أنه حرم لوقت طويل من الحصول على تأشيرة تخوله دخول كل من الولايات المتحدة وأستراليا.

ومع عودته القوية وزيرا للدفاع، قام بزيارات عدة لعواصم خارجية بصفته الجديدة بينها واشنطن وكانبيرا.

كذلك، اتهم الجنرال السابق بالضلوع في جرائم ارتكبها الجيش في تيمور الشرقية حين كانت تحت الاحتلال الإندونيسي.

وقال باركر نوفاك الباحث في مجلس الأطلسي “ثمة قلق يخيم لجهة دلالات وصول برابوو على صعيد الديموقراطية وحقوق الإنسان”.

خلال الحملة الانتخابية، عكف فريقه على تحسين صورته لدى الرأي العام عبر تعزيز حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما تسجل البلاد معدل نمو سنوي منتظم يبلغ نحو 5%، تعهد الجنرال السابق الإفادة من سياسات سلفه للوصول إلى معدل 8%، معولا على الموارد البشرية الضخمة التي تتميز بها البلاد.

لكن التحدي الرئيسي بالنسبة إليه يتمثل في السياسة الخارجية.

وأورد نوفاك “عليه أن يتعامل مع توترات حتمية ناتجة من العلاقات الاقتصادية الوثيقة لبلاده مع الصين، مقابل العلاقات الأمنية المتنامية مع الولايات المتحدة واستراليا”.

بور/ب ق/كام