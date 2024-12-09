برحيل الأسد.. عصر جديد يبدأ في سوريا والعالم يراقب

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من مايا الجبيلي وتيمور أزهري

دمشق (رويترز) – عادت مظاهر الحياة إلى العاصمة السورية يوم الاثنين وسط تفاؤل بعهد جديد رغم ضبابية المشهد، عقب سيطرة قوات من المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما لينتهي بذلك حكم عائلته للبلاد بقبضة حديدية الذي دام لأكثر من 50 عاما.

وعادت حركة المرور بكثافة مع خروج الناس إلى الشوارع بعد انتهاء فترة حظر تجول تفرضه قوات المعارضة في أوقات المساء، لكن أغلب المتاجر ظلت مغلقة. وتجول مقاتلون من المعارضة في وسط المدينة.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز إن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، التقى خلال الليل مع رئيس الوزراء محمد الجلالي ونائب الرئيس فيصل المقداد لمناقشة الترتيبات الخاصة بحكومة انتقالية.

وقال الجلالي لقناة العربية التلفزيونية يوم الاثنين إنه وافق على تسليم السلطة إلى “حكومة الإنقاذ” التابعة للمعارضة.

وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية أن السلطة الانتقالية سيرأسها محمد البشير، الذي كان يدير جيبا صغيرا من الأراضي كان يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وانتهى بدخول دمشق.

وأكد مصدر مقرب من جماعات المعارضة المسلحة في إدلب أن البشير من بين الأسماء‭ ‬المرشحة لتولي المنصب، دون ورود تأكيد رسمي.

وستفتح البنوك السورية أبوابها يوم الثلاثاء، وقال مصدر في مصرف سوريا المركزي ومصدران من مصرفين تجاريين لرويترز إن الموظفين طُلب منهم العودة إلى العمل.

وفي وزارة الداخلية، تعرض أثاث المقر للنهب وتجنب العاملون الذهاب إليه بينما تواجد أفراد مسلحون من قوات المعارضة لحفظ النظام.

ودعت وزارة النفط كل الموظفين في القطاع للتوجه إلى أعمالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء، وأضافت أنها ستوفر حماية لضمان سلامتهم.

وتجول مقاتلون من المناطق الريفية النائية في العاصمة، وتجمعوا في ساحة الأمويين بوسط دمشق.

وقال فردوس عمر، الذي أوضح أنه كان ضمن مجموعة قاتلت نظام الأسد منذ عام 2011‭‭ ‬‬ويتطلع الآن إلى إلقاء سلاحه والعودة إلى عمله كمزارع “كان لدينا هدف وغاية حققناهما الآن. ونريد أن تتولى الدولة وقوات الأمن المسؤولية”.

والتقدم السريع الذي نفذته قوات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة في وقت سابق بتنظيم القاعدة، هو أحد أهم نقاط التحول في منطقة الشرق الأوسط منذ عقود.

وأنهى تقدم المعارضة حربا أدت إلى مقتل مئات الآلاف، وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وتعرضت فيها المدن للقصف، وأصبحت مساحات شاسعة من الريف مهجورة، وانهار الاقتصاد بسبب العقوبات العالمية.

وبوسع ملايين اللاجئين العودة الآن إلى وطنهم من مخيمات في تركيا ولبنان والأردن.

وقضى سقوط الأسد على معقل كانت إيران وروسيا تمارسان من خلاله نفوذهما في أنحاء المنطقة.

أما تركيا، التي كانت لفترة طويلة متحالفة مع أعداء الأسد، فخرجت من هذه الأزمة أكثر قوة.

ويواجه العالم العربي الآن تحديا يتمثل في إعادة دمج سوريا واحتواء متشددين إسلاميين أججوا العنف الطائفي في فترات سابقة من خلال تنظيم الدولة الإسلامية.

ولا تزال الولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة تصنف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية، لكنها قضت أعواما في محاولة تحسين صورتها لطمأنة حكومات العالم والأقليات في سوريا.