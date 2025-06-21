برقية لوزارة الخارجية: مئات الأمريكيين غادروا إيران في الأسبوع الماضي

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من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) – كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن المئات من الرعايا الأمريكيين غادروا إيران باستخدام طرق برية خلال الأسبوع الماضي منذ اندلاع حرب جوية بين طهران وإسرائيل.

وقالت البرقية إنه بينما غادر العديد منهم دون مشاكل، واجه “الكثير” من المواطنين “تأخيرات ومضايقات” أثناء محاولتهم الخروج.

وذكرت البرقية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، أن عائلة واحدة لم تحدد هويتها أبلغت عن احتجاز اثنين من المواطنين الأمريكيين الذين حاولوا مغادرة إيران.

وتسلط البرقية الداخلية المؤرخة في 20 يونيو حزيران الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في محاولة حماية ومساعدة مواطنيها في بلد لا تربطها به علاقات دبلوماسية وفي حرب قد تتورط فيها الولايات المتحدة قريبا.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب التعليق. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.

وقال الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض يوم الخميس إنه سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتورط في الحرب بين إسرائيل وإيران. وقد أبقى ترامب العالم في حالة من التكهن بشأن خططه، إذ انتقل من اقتراح حل دبلوماسي سريع إلى اقتراح أن تنضم واشنطن إلى القتال إلى جانب إسرائيل.

بدأت الحرب الجوية في 13 يونيو حزيران عندما هاجمت إسرائيل إيران وأثارت قلق المنطقة التي كانت على حافة الهاوية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، وقالت إنها ضربت إيران لمنع طهران من تطوير أسلحتها النووية.

وردت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، بضربات على إسرائيل. وإيران طرف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بينما إسرائيل ليست كذلك.