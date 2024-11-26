برلمانيون أميركيون يعتبرون أن هونغ كونغ باتت مركزا لجرائم مالية

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طلب مشرّعون أميركيون من الحكومة الأميركية إعادة النظر في العلاقات المصرفية مع هونغ كونغ بسبب “دورها المتنامي” في غسل الأموال والالتفاف على عقوبات دولية ومد روسيا بتكنولوجيا محظورة.

ومنذ بدأت بكين العمل بقانون الأمن القومي في هونغ كونغ عام 2020، انتقلت المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي “من مركز مالي موثوق إلى طرف أساسي في المحور الاستبدادي المؤلف من جمهورية الصين الشعبية وإيران وروسا وكوريا الشمالية” على ما رأت اللجنة البرلمانية الأميركية حول الحزب الشيوعي الصيني في رسالة موجهة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وقد دعت اللجنة المؤلفة من برلمانيين ديموقراطيين وجمهوريين يلين إلى تقييم جديد للمزايا التجارية الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ التي تعتبر في إطارها مركزا ماليا متميزا عن بقية مناطق الصين.

وقانون الأمن القومي الذي أقر بعد تظاهرات واسعة منادية بالديموقراطية هزت المدينة “يخضع هونغ كونغ بحكم الأمر الواقع لإشراف جمهورية الصين الشعبية” على ما أفاد هؤلاء المشرعون.

وقال البرلمانيون في رسالتهم “علينا أن نسأل الآن ما إذا كانت السياسة الأميركية المعتمدة منذ فترة طويلة تجاه هونغ كونغ ولا سيما قطاعها المالي والمصرفي، لا تزال مناسبة”.

وأضافوا أن هونغ كونغ أصبحت لاعبا أساسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة خصوصا على إيران وروسيا من خلال مد روسيا بتكنولوجيا غربية متطورة محظورة وتأسيس شركات وهمية لشراء النفط الإيراني المحظور وتسهيل الاتجار بالذهب الذي مصدره روسيا فضلا عن إدارة “سفن شبح” تقوم بمبادلات تجارية غير مشروعة مع كوريا الشمالية.

واستشهد البرلمانيون ب”دراسة حديثة” اعتبرت أن “حوالى 40 % من السلع المرسلة من هونغ كونغ إلى روسيا في 2023” واردة على القائمة الأميركية والأوروبية للمنتجات المحظورة وتكنولوجيات أخرى تحتاج إليها موسكو في حربها على أوكرانيا.

وبعد إعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين في العام 1997 تضمن اتفاق “بلد واحد ونظامين” تعهدا ينص على تمتع هونغ كونغ بحكم شبه ذاتي يشمل الاستقلال القضائي لمدة خمسين عاما.

إلا ان واشنطن حذرت مرات عدة من أن قانون الأمن القومي فضلا عن قانون آخر معروف بالمادة 23 ينتهك هذا التعهد ويكم افواه المعارضين في هونغ كونغ ويقيّد الحريات التي كانت تسمح لها بأن تكون مركزا ماليا عالميا.

في أيلول/سبتمبر الماضي، نشرت وزارة الخارجية رأيا يحذّر من “مخاطر جديدة ومتزايدة” للشركات العاملة في هونغ كونغ بسبب المادة 23.

إلا ان الصين وهونغ كونغ أكدتا أن هذه القوانين ضرورية لفرض النظام وحماية الاقتصاد من التظاهرات الواسعة المنادية بالديموقراطية التي تخللها عنف أحيانا في 2019.

لب-كتر/غ ر/الح