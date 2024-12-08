برلماني روسي: موسكو لا تزال مستعدة لمساعدة السوريين لكن عبء الحرب الأهلية يخصهم

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موسكو (رويترز) – قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف يوم الأحد إنه سيتعين على السوريين مواجهة حرب أهلية شاملة بمفردهم بينما ألمح إلى استعداد موسكو لدعم الشعب السوري في ظروف معينة.

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية يوم الأحد أنهم أطاحوا بالرئيس بشار الأسد بعد فرض السيطرة على دمشق لينهوا بذلك حكم عائلته بقبضة حديدية بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية في لحظة فارقة في الشرق الأوسط.

وتدخلت روسيا الحليفة القوية للأسد بشكل حاسم في 2015 لدعمه خلال الحرب الأهلية في سوريا. لكن في ظل حربها في أوكرانيا، كانت قدرة روسيا على التأثير في الوضع الميداني محدودة للغاية هذه المرة، رغم احتفاظها بمنشأتين عسكريتين في سوريا، ولم تحشد نفس القدر من الموارد.

وعبر مدونون روس معنيون بالحرب عن مخاوف بشأن وقوع المنشأتين العسكريتين الروسيتين تحت سيطرة مقاتلي المعارضة لكن يبدو أنهما لا تزالان تعملان حتى الآن، وقالت السفارة الروسية في دمشق إن موظفيها “بخير”.

وتوقع كوساتشوف، وهو خبير روسي مخضرم في الشؤون الدولية، عدم انتهاء الحرب الأهلية في سوريا برحيل الأسد وأن الأوقات الصعبة قادمة.

وكتب كوساتشوف على حسابه الرسمي بتطبيق تيليجرام “سوريا مسألة صعبة جدا بالنسبة للجميع من دون استثناء. بطريقة أو بأخرى، لن تنتهي الحرب الأهلية اليوم فهناك الكثير من المصالح المتعارضة والعديد من القوى المتنافسة. بما في ذلك الجماعات الإرهابية. لذا فإن الجزء الأصعب لا يزال قادما مرة أخرى”.

وأضاف “إنها مأساة، وأكرر، للجميع. وبالنسبة لنا نحن الروس، فإن مهمتنا الأساسية هي ضمان سلامة مواطنينا والمدنيين ومن بينهم دبلوماسيونا وعائلاتهم، وبالطبع سلامة العسكريين الموجودين هناك من أجل سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها”.

وقال “إذا ظل الشعب السوري بحاجة إلى دعمنا، فسوف نقدمه. لكن ليس في ظل حرب أهلية شاملة. سيتعين على السوريين التعامل مع ذلك بأنفسهم”.