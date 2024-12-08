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برلماني روسي كبير: على السوريين أن يتعاملوا بأنفسهم مع حرب أهلية شاملة

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موسكو (رويترز) – نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف القول يوم الأحد إن على السوريين أن يتعاملوا بأنفسهم مع حرب أهلية شاملة.

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي يوم الأحد أنهم أطاحوا بالرئيس بشار الأسد لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر 50 عاما.

وتدخلت روسيا الحليفة القوية للأسد في 2015 لدعمه خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في 2011.

ويعبر مدونون روس معنيون بالحرب عن مخاوف بشأن مصير منشأتين عسكريتين روسيتين مهمتين استراتيجيا في سوريا.

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