برلماني لوكالة مهر: إغلاق مضيق هرمز من الخيارات المطروحة أمام إيران

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دبي (رويترز) – قال بهنام سعيدي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني لوكالة مهر للأنباء شبه الرسمية يوم الخميس إن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من استهلاك النفط العالمي اليومي، أحد الخيارات التي ربما تتخذها طهران للرد على أعداء البلاد.

وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة المرور ردا على الضغوط الغربية.

وذكرت مصادر ملاحية يوم الأربعاء أن السفن التجارية تتجنب المياه الإيرانية قرب المضيق.