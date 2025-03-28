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برلماني معارض: تركيا اعتقلت محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون

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أنقرة (رويترز) – قال نائب عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، يوم الجمعة إن سلطات البلاد احتجزت محاميا لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

سُجن إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يوم الأحد على ذمة محاكمته بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عشرة أعوام، والتي تسببت في اعتقالات جماعية بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال توران تاشكين أوزر عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في منشور على إكس إن محمد بهلوان، المحامي الذي دافع عن إمام أوغلو في التحقيق الأخير، اعتُقل “لأسباب ملفقة”، دون التطرق لمزيد من تفاصيل.

وطالب إمام أوغلو، الذي فُصل مؤقتا من منصبه بسبب هذه القضية، بالإفراج الفوري عن محاميه.

وقال إمام أوغلو على إكس “وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافيا.. إنهم لا يطيقون حتى دفاع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم”.

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