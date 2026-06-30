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برلمان زيمبابوي يصادق على تعديل دستوري يتيح تمديد ولاية الرئيس

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وافق البرلمان في زيمبابوي على تعديل دستوري يتيح تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغوا لمدة عامين، وهو ما تنتقده المعارضة بشدة.

ويتعين الآن على الرئيس البالغ 83 عاما، والذي يحظى حزبه بأغلبية في البرلمان، توقيع هذا التعديل ليصبح نافذا.

وأعلن رئيس البرلمان أن المجلس صوّت بأغلبية 226 صوتا مقابل 41 لصالح اعتماد التعديلات التي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليها في 24 حزيران/يونيو.

وتتضمن حزمة التعديلات، التي وصفها منتقدوها بأنها “انقلاب دستوري”، نصا يقضي بتمديد مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

وبموجب ذلك، ستمتد الولاية الثانية والأخيرة لمنانغاغوا حتى عام 2030.

ستر-بر/خلص/ع ش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية