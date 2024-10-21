برلمان شرق ليبيا يوافق على تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي

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بنغازي (رويترز) – قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئاسة البرلمان المتمركز في شرق البلاد وافقت يوم الاثنين على تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد الاتفاق على محافظ جديد ونائب له الشهر الماضي.

ونشر بليحق القرار على منصة إكس. ويظهر القرار أن مجلس الإدارة الجديد يضم ستة أعضاء.

ووافقت الهيئتان التشريعيتان الليبيتان الشهر الماضي، مجلس النواب في شرق بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف المركزي خلفا للصديق الكبير الذي أطاح به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومقره طرابلس. وجرى التوافق على مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.

وأثارت خطوة المنفي أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط في البلاد عندما أعلنت الإدارة الموازية في الشرق في 26 أغسطس آب وقف الإنتاج والصادرات احتجاجا على إقالة الكبير.

وبعد موافقة الهيئتين على عيسى، أعلنت الإدارة الموازية إعادة فتح جميع حقول النفط. ثم قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها رفعت حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط والموانئ اعتبارا من الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المؤسسة الوطنية يوم الأحد إن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 1327646 برميلا يوميا.

وتكرر تعطل إنتاج النفط الليبي في العقد الفوضوي منذ انقسام البلاد في عام 2014 بين إدارتين في شرق وغرب البلاد في أعقاب الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.