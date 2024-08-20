برلمان فنزويلا يرجئ جلسة لمناقشة قانون “لمكافحة الفاشية”

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أرجأ البرلمان الفنزويلي الثلاثاء مناقشة مشروع قانون “لمكافحة الفاشية” يعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان مقيِّدا للحريات، في وقت دعت فيه المعارضة التي أعلنت فوزها في انتخابات 28 تموز/يوليو الرئيس نيكولاس مادورو إلى “التنحي”.

ولم يتم تقديم أيّ تفسير لأسباب هذا التأجيل أو تحديد موعد جديد للجلسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البرلمان، حيث تشغل السلطة 256 مقعدا من أصل 277 مقعدا، بتأجيل جلسة في اللحظة الأخيرة.

ومشروع قانون “مكافحة الفاشية والفاشية الجديدة والتعبيرات المماثلة” هو النص الثاني ضمن سلسلة نصوص تسعى السلطة إلى إقرارها في أعقاب إعادة انتخاب مادورو.

ويهدف المشروع رسميا إلى “الدفاع عن الشعب” لكنّ الكثير من المراقبين يرون أنه يتضمن إجراءات مقيِّدة للحريات لتسهيل القمع.

والأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية قانونا بشأن المنظمات غير الحكومية تعرّض أيضاً لانتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة أنها ستطرح في الأيام التالية مشروع قانون لتنظيم عمل شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعليق منصة إكس عشرة أيام وإعلان مادورو مقاطعة تطبيق واتساب، وذلك بتهمة تحريضهما على الكراهية.

والثلاثاء، بعد يومين على انتهاء فترة تعليق إكس، كان متعذّرا استخدام المنصة من دون شبكة خاصة افتراضية (في بي ان)، وحتى في تلك الحالة جاءت الخدمة متقطعة مع تعذّر تحميل الصور أو تسجيلات الفيديو أو حتى الولوج إلى روابط.

– “روابط سياسية” –

ومساء الإثنين، قال مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا على منصات التواصل الاجتماعي “نيكولاس مادورو، احترم ما قرّره جميع الفنزويليين … عليك أنت وحكومتك أن تتنحّيا جانبا … أنا مستعد للحوار”.

وأضاف “في كلّ يوم تعرقلون فيه التحوّل الديموقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية”، وحذّر من أنّ “التشبّث بالسلطة لا يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا”.

وتوارى أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عن الأنظار فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا جنائيا في حقهما، ولا سيما بتهمة “التحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد والتآمر الإجرامي”.

وهدد النائب العام طارق وليام صعب الإثنين بتوجيه تهم إليهما.

وإثر الإعلان عن فوز مادورو بولاية ثالثة خرجت تظاهرات عفوية قوبلت بعنف شديد. وذكرت المصادر الرسمية أنها أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 192 بجروح واعتقال 2400.

وكان المجلس الانتخابي الوطني صادق على فوز مادورو في بداية آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن يعرض تفاصيل توزيع الأصوات أو أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع. وقال المجلس إنه عجز عن ذلك بسبب تعرض أجهزته لاختراق إلكتروني، وهو ما شككت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.

غير أنّ المعارضة التي نشرت المحاضر الانتخابية التي حصلت عليها بفضل موظفي الاقتراع المؤيدين لها، تقول إن غونزاليس أوروتيا فاز بأكثر من 60% من الأصوات.

ويتّهم مادورو من جهته المعارضة بتدبير محاولة “انقلاب”، وقد قدّم في مطلع آب/أغسطس التماسا للمحكمة العليا للمصادقة على فوزه.

والثلاثاء، طلب المعارض إنريكي ماركيز تنحية قاضية المحكمة العليا كاريسليا رودريغيز المكلفة البتّ بهذا الالتماس.

وبرّر المرشح الرئاسي السابق الطلب بـ”روابط سياسية جلية”، قال إن رودريغيز “أقامتها وتقيمها” مع النظام الحاكم.

وردّت المحكمة العليا التي يعتبرها معظم المراقبين تابعة للحكومة، في منشور على إنستغرام أعلنت فيه أنها أنجزت الأحد “عملية تقييم” الالتماس، بمشاركة “خبراء في المسائل الانتخابية وبأعلى المعايير التقنية والعلمية الوطنية والدولية”.

بف-اتم/ص ك-ناش-ود/بم