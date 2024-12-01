برلين: ليس لدى إسرائيل “أي عذر” لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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رأى نائب وزيرة الخارجية الألمانية الأحد أن إسرائيل “ليس لديها أي عذر” لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عشية مؤتمر حول الدعم الإنساني للقطاع تنظّمه القاهرة.

وقال توبياس ليندنر نائب وزيرة الخارجية الألمانية في بيان قبيل توجّهه إلى القاهرة إن على إسرائيل “أن تفي في نهاية المطاف بتعهّداتها في ما يتّصل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإتاحة الدعم الإنساني الكافي في كل الأوقات”.

وأضاف “ليس هناك أي عذر. حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يتوقف عند حدود القانون الإنساني الدولي”.

وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أدلت بتصريحات مماثلة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، متّهمة إسرائيل بالتهرّب “باستمرار” من التزاماتها.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد تعليق إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية.

وتسعى برلين التي زادت مؤخرا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، إلى إيجاد توازن يزداد تحقيقه صعوبة بين دعمها التاريخي لإسرائيل ودعواتها لاحترام القانون الدولي في الصراع الدائر في الشرق الأوسط والذي احتدم في قطاع غزة وامتد إلى لبنان.

الثلاثاء رحّبت بيربوك بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، معتبرة إياه “بصيص أمل للمنطقة بأسرها”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الأحد إنه على الرغم من هذه الدينامية التي تدفع أيضا باتّجاه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، “لم نتوصل بعد إلى ذلك”.

أسفر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1207 أشخاص، معظمهم مدنيون من نساء وأطفال، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية، بما في ذلك رهائن قتلوا أو قضوا في الأسر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة ارتفعت إلى 44429 قتيلا على الأقل، وقد قُتل 47 شخصا على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

بيف/ود/ب ق