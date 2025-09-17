The Swiss voice in the world since 1935
برلين تؤكد أن “الكرة في ملعب إيران” بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أكدت ألمانيا الأربعاء أن “الكرة ما زالت في ملعب إيران” بعدما أجرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا محادثات هاتفية مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.

وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية إن عرض القوى الأوروبية الثلاث “بحث تمديد موقت لآلية الزناد (سناب باك) إذا استوفت إيران شروطا معيّنة ما زال مطروحا”، لكنه أضاف “في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتّخذتها إيران كافية”.

وجاء الاتصال الهاتفي بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وإيران بعدما أطلقت القوى الأوروبية مهلة مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات بموجب آلية الزناد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه بشأن برنامج طهران النووي.

وقبيل الاتصال، أفاد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “أظهرنا بأننا لا نعارض الدبلوماسية ونستغل كل فرصة لحماية مصالح الأمة الإيرانية وما ينفعها”.

وأضاف “من الطبيعي أن نتوقع أن يقابل نهج إيران الإيجابي وجهودها التي تجري عن حسن نية بتحرّك مشابه ومتبادل من الأطراف الأوروبية”.

اتفقت إيران الأسبوع الماضي على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما علّقت تعاونها معها في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها النووي في حزيران/يونيو.

وجاء الاتفاق بعد أيام على تفعيل القوى الأوروبية آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها على مدى نحو عقد، مبررة الخطوة بعدم امتثال إيران “الكبير” إلى الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر المقبل ما لم تستجب إيران لدعوات الحكومات الأوروبية لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحادثات النووية مع الولايات المتحدة التي تم تعليقها منذ حزيران/يونيو.

وخفف اتفاق 2015 العقوبات المفروضة على إيران في مقابل قيود على أنشطتها النووية. لكنه انهار عمليا منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه في ولايته الأولى العام 2018 وأعاد فرض عقوبات بلاده على الجمهورية الإسلامية.

جسك/لين/غ ر

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

