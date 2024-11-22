برلين تدرس مذكرات اعتقال الجنائية الدولية

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث “شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة – وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني”.

وتابع “في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”.