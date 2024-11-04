برلين تدعو إسرائيل للسماح بوصول المزيد من المساعدات لشمال غزة

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برلين (رويترز) – ناشدت ألمانيا إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، حيث أدى نقص الإمدادات إلى وضع “بائس ولا يمكن تحمله”، على حد وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين.

وقال المتحدث خلال إفادة صحفية دورية في برلين “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بشكل عاجل بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي”.

وأضاف “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس في إطار القانون”.