برلين تسعى لأرضية توافق مع باريس بعد انتقادات حول ميزانية الدفاع

تم نشر هذا المحتوى على
خففت ألمانيا لهجتها الأربعاء إزاء باريس داعية إلى إيجاد “أرضية توافق” يومين بعد انتقادات حادة حول الإنفاق الفرنسي في مجال الدفاع، وأظهرت في نفس الوقت شكوكا حول مشاركتها في مشروع مشترك لإنتاج طائرة قتالية.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في تصريح تلقتها وكالة فرانس برس “إنه أمر مصيري بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي أن تستمر فرنسا وألمانيا في مد يد العون لبعضهما والبحث عن أرضية توافق، على الرغم من تباين وجهات النظر أحيانا”.

واعتبر أن على البلدين أن “يسيرا بشجاعة على هذا الأساس، خصوصا من خلال دعم أوكرانيا والدفاع بذلك عن حريتنا جميعا”.

تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه فاديفول انتقادات لسياسة الإنفاق الفرنسي في مجال الدفاع معتبرا أنها غير كافية، بينما تواجه بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضغوطات من الولايات المتحدة لزيادة التمويل.

ورفضت ألمانيا دعوات الرئيس الفرنسي المتكرّرة إلى تجميع الاقتراض الأوروبي اللازم لتمويل الاستثمارات الضخمة، خشية من أن يؤدي ذلك إلى مساعدات لا حدود لها تقدّم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي التي هي في وضع مالي ضعيف.

يرتفع أيضا منسوب التوتّر بين البلدين في سياق مشروع لمقاتلات أوروبية من الجيل الجديد، تتهّم فيه الشركات والاتحادات الألمانية مجموعة “داسو” الفرنسية للملاحة الجوية بالسعي إلى فرض شروطها.

الأربعاء أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس علنا عن شكوكه في آفاق هذا المشروع، المتوقف منذ عدة أشهر.

وفي مؤشّر آخر على تزايد الخلافات بين الحليفين، سعت باريس إلى عرقلة اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع دول ميركوسور في أميركا الجنوبية والذي كانت برلين من كبار مؤيّديه.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

