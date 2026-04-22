برلين تقول إن روسيا ستمنع إمدادات النفط الكازاخي إلى مصفاة ألمانية

تخطّط موسكو لوقف تدفّق النفط الكازاخي عبر خط أنابيب “دروجبا” إلى مصفاة تقع في شرق ألمانيا اعتبارا من الأول من أيار/ مايو، بحسب ما أفادت به وزراة الطاقة الألمانية وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الفرع الألماني لشركة النفط الروسية الحكومية “روسنفت” أبلغ الجهات التنظيمية الألمانية بأن وزارة الطاقة الروسية أصدرت أمرا بوقف الإمدادات، فيما لم تؤكد موسكو هذا القرار.

وأوضحت أن “روسنفت ألمانيا” تقوم حاليا “بتقييم تداعيات” إغلاق خط الأنابيب على المصفاة، و”تستخدم جميع الخيارات المتاحة لضمان أمن الإمدادات في ألمانيا”.

وفي حين تزوّد مصفاة “بي سي كيه” القريبة من الحدود البولندية جزءا كبيرا من منطقة برلين بالوقود، غير أنّ وزارة الطاقة الألمانية أعربت عن ثقتها في أن التأثير سيكون محدودا.

وقالت إن “غياب إمدادات النفط الكازاخي إلى مصفاة بي سي كيه لا يهدّد أمن إمدادات المنتجات النفطية في ألمانيا، حتى لو اضطرت منشأة بي سي كيه في شويدت إلى العمل بأقلّ من طاقتها”.

ويُنقل النفط الكازاخي حاليا عبر خط أنابيب “دروجبا” الذي يمرّ عبر الأراضي الروسية. ويمتدّ أحد فروع الخط عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، بينما يمرّ فرع آخر عبر أوكرانيا إلى المجر.

وتسبّب تضرُّر القسم الأوكراني المنفصل من خط الأنابيب في خلاف سياسي كبير بين المجر وأوكرانيا، حيث تعهّد رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان بعرقلة قرض من الاتحاد الأوروبي لكييف إلى أن تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب.

وكانت الحكومة الألمانية وضعت “روسنفت ألمانيا” تحت الوصاية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وفي أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الروسي.

