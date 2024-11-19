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برلين تقول إن كابل الاتصالات البحري تضرر بسبب “عمل تخريبي”

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أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الثلاثاء أن السبب وراء تضرر كابل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، في بحر البلطيق يعود إلى “عمل تخريبي”.

وعلى هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اوضح بيستوريوس أن “لا أحد يعتقد أن هذه الكابلات قطعت عن طريق الصدفة (…) يجب أن ننطلق من مبدأ (…) أنه عمل تخريبي”.

وأضاف الوزير الألماني “لا أعتقد بالروايات التي تقول إن مراسي (القوارب) كانت لتتسبب عن طريق الخطأ في تضرر هذه الكابلات”.

قالت شركة “سينيا” للأمن السيبراني والشبكات التابعة للحكومة الفنلندية في بيان “تم اكتشاف خلل في الكابل البحري Cinia C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وبسبب هذا الخلل انقطعت خدمة الكابل C-Lion1”.

أعلنت هلسنكي وبرلين الاثنين أن تحقيقا يجري في  أسباب انقطاع كابل اتصال بحري يربط بين هلسنكي وميناء روستوك في شمال ألمانيا. 

وتحدثتا في بيان مشترك عن “الحرب الهجينة” والتهديد الروسي، مؤكدتان أنهما “تشعران بقلق عميق”.

ويربط كابل الألياف الضوئية الذي يبلغ طوله 1172 كيلومترا هلسنكي وروستوك (شمال شرق ألمانيا) منذ عام 2016.

كل/ريم/نور

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