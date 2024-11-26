برنامج الأغذية العالمي: “زيادة كبيرة” في توصيل الأغذية بالسودان

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جنيف (رويترز) – ذكرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ليني كينزلي يوم الثلاثاء أن أكثر من 700 شاحنة في طريقها حاليا إلى المناطق المتضررة من المجاعة في السودان، وذلك ضمن زيادة كبيرة في المساعدات بعد الحصول على تصريح من الحكومة السودانية.

وقالت في مؤتمر صحفي في جنيف “في المجمل ستحمل الشاحنات نحو 17500 طن من المساعدات الغذائية، وهو ما يكفي لإطعام 1.5 مليون شخص لمدة شهر”.

وأضافت “حصلنا على نحو 700 تصريح من الحكومة في السودان، ومن مفوضية الأمم المتحدة، للبدء في التحرك ونقل المساعدات إلى بعض هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها”، مشيرة إلى أن بداية موسم الجفاف كان من العوامل المساهمة في زيادة حجم المساعدات.

وأوضحت أن أسطول برنامج الأغذية العالمي سوف يحمل علامات واضحة على أمل تسهيل الوصول.

وذكرت كينزلي أن بعض الأغذية مخصصة لأربع عشرة منطقة في السودان تواجه المجاعة أو معرضة لخطر المجاعة، منها مخيم زمزم في إقليم دارفور.

وقالت إن الدفعة الأولى من الطعام وصلت إلى المخيم يوم الجمعة وسط فرحة السكان الذين لجأوا إلى تناول قشور الفول السوداني المطحونة التي تتناولها الحيوانات عادة.

وأضافت أن قافلة ثانية متجهة للمخيم توجد الآن على بعد 300 كيلومتر تقريبا منه.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين إنه سيسمح للمطارات في الأبيض وكادقلي والدمازين، وهي مناطق يسيطر عليها الجيش ومعزولة بسبب القتال، بالعمل كمراكز إنسانية للوكالات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات التسليم.