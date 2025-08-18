The Swiss voice in the world since 1935
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقد يواجه ما يقرب من 3 ملايين شخص جوعا شديدا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من سارة الصفتي ومها الدهان

دبي (رويترز) – تواجه سوريا شبح أزمة غذائية بعدما تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاما في انخفاض إنتاج القمح بنحو 40 بالمئة لتزيد الضغوط على الحكومة التي تعاني من نقص السيولة ولم تتمكن من تأمين مشتريات بكميات كبيرة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إجابات مكتوبة على أسئلة من رويترز إن نحو ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون الجوع الشديد، دون أن يحدد إطارا زمنيا.

وأضاف أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي.

(شارك في التغطية أورهان قره مان من القامشلي ومايكل هوجان من هامبورج وأولجا بوبوفا وجليب ستولياروف من موسكو – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

