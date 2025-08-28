برنامج الأغذية العالمي: الزيادة القليلة في المساعدات لا تكفي لوقف الجوع في غزة

جنيف (رويترز) – قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين لرويترز يوم الخميس إن مساعدات غذائية إضافية تصل إلى قطاع غزة، لكنها لا تزال غير كافية بالمرة لمنع انتشار المجاعة.

وأضافت ماكين لرويترز في مقابلة عبر الفيديو من القدس “تدخل كميات إضافية من الغذاء. نسير في الاتجاه الصحيح… لكنها لا تكفي للقيام بما يتعين علينا فعله لضمان ألا يعاني السكان من سوء التغذية والتضور جوعا”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)